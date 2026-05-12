Escudo de las Américas: lo que establece el memorando de entendimiento firmado entre RD y EE. UU.

El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció este martes la firma de un memorando de entendimiento de carácter no vinculante con los Estados Unidos de América, en el marco de la iniciativa de cooperación bilateral denominada Escudo de las Américas.

Este histórico acuerdo busca fortalecer la seguridad en el hemisferio mediante la responsabilidad compartida y la transparencia, enfocándose en áreas críticas como la migración, el narcotráfico y el terrorismo.

-Gestión migratoria y tránsito excepcional-

Uno de los puntos centrales del comunicado es el establecimiento de un mecanismo para el ingreso temporal y excepcional de un número limitado de nacionales de terceros países a territorio dominicano. Este proceso se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones estrictas:

Tránsito únicamente: Los extranjeros deben estar en condiciones de tránsito y no poseer antecedentes penales.

Exclusiones: El acuerdo no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados.

Apoyo internacional: El Gobierno de los Estados Unidos proporcionará respaldo financiero y operativo para asegurar condiciones adecuadas durante la estancia y facilitar un retorno ordenado a los países de origen.

Respeto a la soberanía: La implementación se realizará caso por caso, respetando el ordenamiento jurídico nacional y sin alterar la política migratoria ni los controles fronterizos vigentes en el país.

-Lucha contra el narcotráfico y vigilancia aérea-

En el ámbito de la seguridad nacional, la República Dominicana ha concedido una extensión temporal para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de los Estados Unidos.

Estas operaciones se realizarán bajo la coordinación de las autoridades dominicanas en las mismas instalaciones utilizadas anteriormente.

El objetivo primordial es potenciar las capacidades de vigilancia e interdicción de narcóticos, así como mejorar la respuesta operativa frente al crimen transnacional organizado mediante el intercambio de información y asistencia técnica.

-Modernización tecnológica y biometría-

El acuerdo también contempla avances en la seguridad aeroportuaria y fronteriza a través de la implementación de nuevas capacidades tecnológicas y biométricas.

Estas herramientas permitirán modernizar los sistemas de control en los principales puntos de entrada del país, lo que, según el comunicado, sentará las bases para futuros mecanismos de facilitación migratoria que podrían beneficiar la competitividad y el turismo dominicano.

-Designación de organizaciones terroristas-

Como parte de su compromiso con la lucha global contra el terrorismo y en cumplimiento de resoluciones internacionales, el Gobierno dominicano ha dispuesto, mediante decreto, la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de Hezbolá como organizaciones terroristas.

Esta medida se alinea con la Convención Interamericana contra el Terrorismo y las normativas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Con estas acciones, la República Dominicana reafirma su disposición de continuar estrechando lazos con Estados Unidos y otros estados de la región para garantizar la estabilidad y la prosperidad del hemisferio.

Comunicado íntegro COMUNICADO DEL GOBIERNO DE REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE LA COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN EL MARCO DEL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS El Gobierno de República Dominicana informó que, en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos de América y de la iniciativa Escudo de las Américas, ambos gobiernos suscribieron en el día de hoy, un memorando de entendimiento de carácter no vinculante, orientado al ingreso temporal y excepcional a territorio dominicano de un número limitado de nacionales de terceros países, sin antecedentes penales y en condiciones de tránsito. No incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados. Este mecanismo se aplicará caso por caso y contará con respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen. Su implementación se realizará conforme al ordenamiento jurídico nacional y a las obligaciones internacionales del país, sin alterar la política migratoria dominicana ni los procedimientos vigentes de control y gestión fronteriza. La cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos se desarrolla sobre la base del respeto mutuo, la responsabilidad compartida y la transparencia, con el propósito de fortalecer la seguridad regional, enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones y contribuir a una gestión ordenada y humana de los flujos migratorios. En el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, República Dominicana ha concedido una extensión, con carácter temporal y bajo la coordinación de las autoridades nacionales competentes, para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de Estados Unidos, en las mismas instalaciones utilizadas previamente. Esta cooperación contribuye al fortalecimiento de las capacidades nacionales de vigilancia, interdicción de narcóticos y respuesta operativa frente al crimen transnacional organizado, así como a la ampliación de los mecanismos de intercambio de información, entrenamiento y asistencia técnica. Asimismo, ambos gobiernos avanzan en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria y fronteriza mediante nuevas capacidades tecnológicas y biométricas, lo que permitirá modernizar los sistemas de control y verificación en los principales puntos de entrada del país. Estas medidas, además de reforzar la seguridad nacional y regional, sientan bases importantes para futuros mecanismos de facilitación migratoria y aeroportuaria que contribuirían a fortalecer la conectividad, la competitividad y el turismo de República Dominicana. En el marco de su compromiso con la lucha global contra el terrorismo, y en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional aplicable, el Gobierno de República Dominicana ha dispuesto, mediante el decreto correspondiente, la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de Hezbolá como organizaciones terroristas. El Gobierno de República Dominicana reitera su disposición de continuar fortaleciendo sus relaciones de cooperación con Estados Unidos de América y con los demás Estados del hemisferio, en favor de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad regionales.