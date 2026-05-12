Sin rastros del principal acusado de matar a un conductor junto a turba de motoristas en Santiago

Ficha policial de Jhovanny de Jesús Metz, principal sospechoso del ataque mortal contra un chofer de un camión de desechos sólidos, perseguido y atacado por un grupo de motoristas en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Permanece prófugo Jhovanny de Jesús Mets Cruz, conocido como "Macho", señalado como la persona que presuntamente propinó varias estocadas al conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien murió tras ser atacado por una turba de motoristas luego de una persecución ocurrida en la provincia Santiago.

En seguimiento a su paradero, la Policía Nacional informó que ha ejecutado múltiples allanamientos y operativos en distintos puntos de la región Norte del país.

La provincia de Montecristi y otras localidades de la Línea Noroeste figuran entre los lugares donde las autoridades han desplegado operativos de búsqueda del prófugo, sin que hasta el momento haya sido localizado.

"Reiteramos el llamado a Macho para que se entregue por la vía que considere", expresó Fiodaliza Popa Arias, vocera de la uniformada en Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/whatsapp-image-2026-05-12-at-102242-am-93760247.jpeg "Macho", principal imputado en muerte de conductor en Santiago (FUENTE EXTERNA)

En el cartel de "se busca" difundido por la institución se le describe como una persona altamente peligrosa.

Detalles sobre el ataque y la persecución en Santiago

El hecho en el que perdió la vida Abreu Quezada ocurrió la tarde del pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, lugar donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por calles y avenidas de la ciudad por un grupo de motoristas.

En un primer momento, se informó que la persecución se originó a raíz de un incidente de tránsito. Posteriormente, trascendió que tanto la persecución como la agresión habrían estado motivadas por una presunta deuda del conductor con sus atacantes.

Por este caso, siete hombres guardan prisión preventiva como medida de coerción, mientras continúa la búsqueda del principal acusado.