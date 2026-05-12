RD declara como organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria de Irán y Hezbolá

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Al igual que Israel, Estados Unidos, Canadá y otros países, la República Dominicana designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Hezbolá como organizaciones terroristas.

La información fue ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que explicó que la decisión se adoptó mediante un decreto, en el marco de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y de las normativas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

No obstante, la Cancillería no precisó la numeración de la disposición gubernamental.

Con la declaratoria, el Gobierno reafirmó su alineación con los esfuerzos internacionales orientados a fortalecer la seguridad global y combatir las amenazas del terrorismo.

¿Qué son estos grupos?

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán es una rama de las fuerzas armadas de ese país, creada tras la Revolución Islámica de 1979. Su función principal es proteger el sistema político iraní y apoyar los intereses estratégicos del Estado, además de operar en áreas militares, de inteligencia y seguridad regional.

Según Estados Unidos, este grupo ha sido responsable de diversos ataques contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses desde su creación.

Por su parte, Hezbolá es un agrupación política y armado chiita con base en Líbano, surgida durante la guerra civil de ese país en la década de 1980. Es ampliamente considerado como el actor no estatal más poderoso del mundo y uno de los principales aliados de Irán en Medio Oriente.

El grupo mantiene una fuerte oposición hacia Israel y se ha enfrentado en múltiples ocasiones con sus fuerzas, incluyendo la guerra de 2006 y las tensiones regionales intensificadas tras los ataques del 7 de octubre de 2023.