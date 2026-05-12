El Gobierno extiende permiso a EE. UU. para operaciones aéreas en aeropuertos dominicanos

Aviones KC-135 en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Gobierno informó este martes que concedió una extensión temporal para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de Estados Unidos en territorio nacional, como parte de los acuerdos de cooperación en seguridad suscritos bajo la iniciativa Escudo de las Américas.

La medida, anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, busca fortalecer las capacidades de vigilancia aérea, interdicción de narcóticos y respuesta operativa frente al crimen transnacional organizado.

Según el comunicado oficial, las operaciones serán realizadas bajo la coordinación de las autoridades dominicanas y utilizarán las mismas instalaciones empleadas anteriormente en acciones conjuntas de seguridad. A inicios de este 2026 se utilizó el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro.

El Gobierno explicó que la cooperación también permitirá ampliar los mecanismos de intercambio de información, entrenamiento y asistencia técnica entre ambas naciones.

Fortalecimiento de la seguridad

Además de las operaciones aéreas, el acuerdo contempla iniciativas para reforzar la seguridad aeroportuaria y fronteriza mediante nuevas capacidades tecnológicas y biométricas.

Las autoridades indicaron que estas herramientas contribuirán a modernizar los sistemas de control y verificación en los principales puntos de entrada del país, incluyendo aeropuertos y terminales fronterizas.

De acuerdo con el comunicado, estas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional y regional, así como sentar las bases para futuros mecanismos de facilitación migratoria y aeroportuaria que favorezcan la conectividad, la competitividad y el turismo dominicano.

Como parte de las acciones anunciadas, el Gobierno también informó que designó mediante decreto al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Hezbolá como organizaciones terroristas, en cumplimiento de resoluciones internacionales y acuerdos regionales contra el terrorismo.

El acuerdo también contempla que la República Dominicana acoja un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excepto haitianos, para "facilitar" el retorno a sus naciones de origen.