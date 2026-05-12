República Dominicana permitirá ingreso temporal de extranjeros deportados por Estados Unidos

La República Dominicana anunció este martes que acogerá un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excepto haitianos, para "facilitar" el retorno a sus naciones de origen.

El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció que el acuerdo forma parte de un memorando de entendimiento de carácter no vinculante con los Estados Unidos de América, en el marco de la iniciativa de cooperación bilateral denominada Escudo de las Américas.

Uno de los puntos centrales del comunicado es el establecimiento de un mecanismo para el ingreso temporal y excepcional de un número limitado de nacionales de terceros países a territorio dominicano.

Este proceso se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones estrictas:

Tránsito únicamente: Los extranjeros deben estar en condiciones de tránsito y no poseer antecedentes penales.

Exclusiones: El acuerdo no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados.

Apoyo internacional: El Gobierno de los Estados Unidos proporcionará respaldo financiero y operativo para asegurar condiciones adecuadas durante la estancia y facilitar un retorno ordenado a los países de origen.

Respeto a la soberanía: La implementación se realizará caso por caso, respetando el ordenamiento jurídico nacional y sin alterar la política migratoria ni los controles fronterizos vigentes en el país.

Estas acciones se aplicarán "caso por caso" y contarán con el respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para "asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen", detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano en un comunicado.

Este histórico acuerdo busca fortalecer la seguridad en el hemisferio mediante la responsabilidad compartida y la transparencia, enfocándose en áreas críticas como la migración, el narcotráfico y el terrorismo.

Acuerdo con otros países

Estados Unidos mantiene este acuerdo con otros países de la región como Paraguay, donde en abril fue enviado un dominicano no admitido por el país norteamericano.

El ciudadano dominicano fue trasladado a Paraguay desde Estados Unidos, en el marco del acuerdo de "tercer país seguro" para el manejo de migrantes irregulares.

A finales de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) informó que, debido a que los ciudadanos dominicanos no requieren visado para ingresar a Paraguay, el connacional cuenta con libertad de estadía y movimiento por un período máximo de 60 días.

Sin embargo, las autoridades dominicanas no han informado hasta cuándo el dominicano permanecerá en Paraguay.