Clausuran fábrica de quesos en Santiago por violar normas de higiene

Momento del cierre de la fábrica de quesos. En la imagen, trabajadores manipulando los productos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública clausuró una fábrica de quesos y otros productos lácteos ubicada en el sector Cuesta Colorada, en Santiago, tras detectar múltiples violaciones a las normas de higiene e inocuidad.

La fábrica, identificada comercialmente como Productos Hacienda, fue intervenida por inspectores de la institución gubernamental, quienes colocaron un letrero notificando el cierre temporal del negocio hasta tanto sus propietarios corrijan las irregularidades detectadas.

El doctor Rafael Polanco explicó que la empresa no cumple con los requisitos reglamentarios para la producción de alimentos lácteos y opera en violación de la Ley 42-01 General de Salud.

Incumplimientos detectados en Productos Hacienda

“Esta fábrica no cumple con la inocuidad reglamentaria de producción de productos lácteos”, indicó el funcionario.

Aseguró que las condiciones de higiene en el negocio no son las adecuadas.

Además, dijo que la manipulación de los productos tampoco cumple con lo establecido.

"Por eso hemos procedido de manera preventiva a recesar la producción hasta que corrijan todas las observaciones hechas por nuestros inspectores", señaló.

Según el funcionario, el establecimiento tenía más de tres años operando sin el permiso correspondiente, pese a múltiples advertencias realizadas por inspectores de la institución.

No sé informó el tipo de sanción que le será impuesta al propietario del establecimiento comercial.

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