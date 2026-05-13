DNI lanza el Instituto Criptográfico Nacional

Presentación ante las autoridades y el público general del Instituto Criptográfico Nacional (ICN). ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO )

La mañana de este miércoles, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) presentó ante autoridades y público en general el Instituto Criptográfico Nacional, que será la autoridad técnica del Estado dominicano en materia de criptografía, llamada a proteger los activos de información y garantizar la confianza en los servicios digitales públicos.

Durante la presentación del ICN, el director del DNI, Luis Soto, explicó que la protección del ciberespacio es uno de los frentes estratégicos del DNI, como también lo son la crisis haitiana, el terrorismo y el narcoterrorismo, la corrupción, la injerencia maligna extranjera y la dimensión espacial.

"El ciberespacio dejó de ser un asunto de técnicos y hoy se mueve allí la economía, funcionan los servicios públicos, se guarda la información del Estado y operan quienes quieren hacernos daño. Por tanto, protegerlo es una responsabilidad de Estado, como cuidar nuestras fronteras. Nuestro ciberespacio es parte de nuestra soberanía." Luis Soto. Director del DNI. “

El director comentó que la protección descansa en "tres ideas sencillas", las cuales son: prevenir lo que se pueda prevenir, detectar y contener lo que logra entrar, y proteger el núcleo de la información más sensible.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-121114-pm-bce3712d.jpeg Presentación del Instituto Criptográfico Nacional. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-121157-pm-dbe04cdf.jpeg Presentación del Instituto Criptográfico Nacional. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-121113-pm-dcc88fcf.jpeg Presentación del Instituto Criptográfico Nacional. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-121104-pm-e5366e62.jpeg Presentación del Instituto Criptográfico Nacional. (DARE COLLADO) ‹ >

"El ICN protege el corazón mismo del sistema, que es la información sensible del Estado. Esa información donde se genera, se transmite y se almacena la información sensible", dijo Soto.

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República Dominicana en el tablero político mundial

Durante su intervención, el director del DNI dijo que República Dominicana no está ajena al "tablero de ajedrez mundial" por razones como su posición en el corazón del Caribe, su condición de aliado "estratégico y privilegiado" de Estados Unidos, su apertura económica y su creciente papel regional.

Explicó que esas son fortalezas, pero también colocan al país "en el radio de interés de actores que no comparten nuestros valores y nuestros intereses".

"La seguridad nacional del siglo XXI ya no se juega solamente en las fronteras y en el mar territorial. Se juega también en la capacidad del Estado para proteger su información. Esta capacidad está en construcción, avanza, pero aún no es suficiente, y construirla es responsabilidad de todos nosotros", dijo Soto.

Afirmó que nada de eso será posible sin un Estado que regula, empresas que inviertan y compitan, profesionales que protejan el sistema, legisladores que den sustento jurídico y la academia que forme el talento.

¿Qué es la criptografía?

La criptografía es la disciplina que se encarga de proteger información mediante técnicas matemáticas y algoritmos, de forma que solo las personas autorizadas puedan leerla o entenderla.

La palabra viene del griego:

· kryptós = oculto

· gráphein = escribir

Es decir: "escritura oculta".