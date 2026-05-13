Mivhed dispone reapertura de Plaza Ming Sheng en Herrera tras corregir fallas estructurales

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) dispuso la reapertura oficial de la Plaza Ming Sheng, a través de la Dirección de Supervisión de Obras Privadas de la institución.

La plaza, ubicada en el sector de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, cumplió con los correctivos técnicos y estándares de seguridad exigidos por la institución para salvaguardar la integridad de sus clientes y colaboradores, según indicó un comunicado del Mivhed.

El establecimiento fue clausurado a finales de 2025, tras una serie de revisiones realizadas por el Mivhed, en las cuales se detectaron vulnerabilidades críticas, incluyendo filtraciones severas, humedad y una sobrecarga excesiva de peso en la losa de techo utilizada inadecuadamente como área de almacenamiento.

Durante el periodo de cierre, y bajo la supervisión del Mivhed, los propietarios del inmueble y sus equipos de especialistas ejecutaron un plan de intervención integral que incluyó un control de carga. Esto se sustentó en la reducción y redistribución de los pesos sobre la losa de techo para eliminar el riesgo de fatiga estructural.

Además, realizaron un saneamiento en la estructura basado en un tratamiento especializado de áreas afectadas por humedad y corrección definitiva de filtraciones.

Intervenciones técnicas y resultados de la inspección final

Asimismo, un reforzamiento y sellado con tratamiento de fisuras detectadas y reparación de perforaciones previas en elementos estructurales claves.

El centro también se puso al día con la seguridad industrial, incorporando un anclaje normativo de los sistemas de almacenamiento metálico para prevenir incidentes.

Tras una inspección de verificación final realizada el pasado día 10 de abril de este 2026, los técnicos del Mivhed constataron que todas las observaciones fueron subsanadas conforme a los códigos de edificación vigentes.

Durante la reapertura del centro comercial, usuarios y clientes valoraron la labor del Mivhed. Tal es el caso de Sandra Pérez, quien se identificó como madre de familia residente en Herrera y aseguró que, antes de la clausura, visitaba con frecuencia la tienda y desconocía el peligro al que estaba expuesta.

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