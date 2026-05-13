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Indotel lanza campaña contra extorsión y fraude digital

Estos delitos pueden conllevar penas de hasta 30 años de prisión

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    Indotel lanza campaña contra extorsión y fraude digital
    Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. (FUENTE EXTERNA)

    El Indotel lanzó ayer una campaña nacional para prevenir la extorsión y el fraude digital en 2026. La iniciativa busca educar y concienciar a la población sobre los riesgos en el entorno digital y promover la denuncia de estos delitos.

    La campaña incluirá seis piezas audiovisuales, entre ellas un comercial institucional y cinco mensajes temáticos que mostrarán cómo estos crímenes afectan a familias, trabajadores y figuras públicas.

    El presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, explicó que la estrategia pretende informar y proteger a la ciudadanía.

    Condena

    Destacó que los delitos como la extorsión, el fraude, el robo de identidad y el sabotaje informático pueden conllevar penas de hasta 30 años de prisión.

    "Que a nadie se le ocurra malpensar que una campaña educativa de esta naturaleza tenga como objetivo vulnerar derechos de nadie. Siempre he creído que son más favorables los riesgos de la democracia que la conculcación de derechos fundamentales", aclaró Gómez Mazara.

    Testimonios

    Asimismo, el funcionario señaló que la campaña incorporará testimonios y personajes reconocidos que relatarán experiencias reales, con el objetivo de visibilizar una problemática que suele estar subregistrada debido al miedo o la vergüenza de las víctimas.

    El funcionario señaló que se resaltará el trabajo conjunto del Estado, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), el sistema financiero y el sector de las telecomunicaciones.

    La campaña transmitirá mensajes directos como "No paguen la extorsión. Denuncien", y contará con testimonios de víctimas y figuras públicas para fomentar la conciencia social.

    Concluyó que la estrategia contribuirá a incrementar la denuncia, mejorar la respuesta de las autoridades y fortalecer la protección de los derechos digitales en la República Dominicana.

    Extorsión digital

    En República Dominicana, la extorsión digital está sancionada por la Ley No. 53-07, y el nuevo Código Penal (Ley 74-25), vigente desde agosto de 2026, endurece las penas y amplía su alcance a plataformas digitales.

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