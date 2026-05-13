Permiso a EE. UU. para operaciones en aeropuertos dominicanos será hasta octubre

Un avión de los Estados Unidos mientras se encontraba estacionado en el Aeropuerto Internacional de las Américas. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Gobierno dominicano informó este miércoles que extendió por un período de seis meses la autorización temporal para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de Estados Unidos en territorio nacional, como parte de los acuerdos de cooperación en seguridad suscritos bajo la iniciativa Escudo de las Américas.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el canciller Roberto Álvarez durante una rueda de prensa realizada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), donde precisó que la extensión es del 1 de mayo hasta el 31 de octubre.

La medida busca fortalecer las capacidades de vigilancia aérea, interdicción de narcóticos y respuesta operativa frente al crimen transnacional organizado, de acuerdo con el comunicado oficial.

Según las autoridades, las operaciones continuarán realizándose bajo coordinación de los organismos dominicanos y utilizarán las mismas instalaciones empleadas previamente en ejercicios conjuntos de seguridad, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro, ambos ubicados en la provincia Santo Domingo.

Fortalecimiento de la cooperación

El Gobierno explicó que la cooperación permitirá además ampliar los mecanismos de intercambio de información, asistencia técnica y entrenamiento especializado entre las dos naciones.

Asimismo, el acuerdo contempla iniciativas orientadas a reforzar la seguridad aeroportuaria y fronteriza mediante nuevas capacidades tecnológicas y biométricas, con el objetivo de modernizar los sistemas de control y verificación en los principales puntos de entrada del país.

De acuerdo con las autoridades, estas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional y regional, así como sentar las bases para futuros mecanismos de facilitación migratoria y aeroportuaria que favorezcan la conectividad, la competitividad y el turismo dominicano.

Designación de organizaciones terroristas

Como parte de las acciones anunciadas, el Gobierno reiteró que mediante decreto fueron designadas como organizaciones terroristas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbolá, en cumplimiento de resoluciones internacionales y acuerdos regionales contra el terrorismo.

El memorando con los Estados Unidos, dado a conocer ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores, además contempla que la República Dominicana pueda recibir un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, con excepción de ciudadanos haitianos, para facilitar su retorno a las naciones de origen.