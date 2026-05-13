Los residentes en el sector Altos de la Herradura, en Santiago de los Caballeros, expresaron su malestar por el retiro de equipos pesados que eran utilizados en la reconstrucción de calles en esa comunidad.

Comunitarios denunciaron que los trabajos fueron detenidos sin que hasta el momento se les haya ofrecido una explicación desde la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, cuya institución tiene a su cargo el proyecto.

Señalaron que en el lugar dejaron únicamente una pala mecánica y una oficina abandonada, situación que ha generado preocupación entre más de 100 familias que esperan la terminación de la obra.

Indicaron que aún falta el asfaltado de varias vías internas del sector, entre ellas las calles La Islita, Ercilia Pepín, Emiliano Tardif, Primavera, Proyecto, Principal de Motocrós, Calle 2, Los Llanos, Felicia Jiménez y Juan Pablo Duarte.

Demanda de los residentes

"Estamos pacíficos, pidiéndole al presidente por la buena porque no queremos violencia", expresó Ángel Moreta, uno de los comunitarios.

Sixta García, residente en el lugar, asegura que el deterioro de las vías ha provocado una gran cantidad de polvo, afectando la salud de niños y adultos, además de daños constantes a vehículos que transitan por la zona.

Otro comunitario que se identificó como Mario Durán también denunciaron que la única ruta de transporte público que entraba a la comunidad tuvo que suspender el servicio debido al mal estado de las calles, afectando a estudiantes y trabajadores que diariamente deben desplazarse.

Los lugareños hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que ordene la reanudación inmediata de los trabajos.

Advirtieron que, de no recibir una respuesta en los próximos días, podrían intensificar su jornada de lucha con acciones de protesta, incluyendo el cierre de la avenida Antonio Guzmán, con el objetivo de que sus reclamos sean escuchados.