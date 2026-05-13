Vuelven aviones de EE. UU. a República Dominicana para "combatir el narco"

Un avión militar de los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Gobierno dominicano firmó ayer un memorando de entendimiento con Estados Unidos, en el marco de la iniciativa regional "Escudo de las Américas", que contempla cooperación en materia de seguridad, la autorización temporal de operaciones aéreas estadounidenses y la admisión transitoria, en territorio dominicano, de un número limitado de extranjeros deportados.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) definió el entendimiento como un mecanismo de cooperación bilateral orientado al combate del narcotráfico, el crimen, el terrorismo y el manejo "ordenado y humano" de flujos migratorios.

Uno de los puntos de mayor impacto es la extensión temporal concedida a Estados Unidos para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves estadounidenses en el país.

El documento señala que las operaciones se realizarán "en las mismas instalaciones utilizadas previamente", en coordinación con las autoridades dominicanas y dentro del marco jurídico nacional.

No se identifican las terminales, los reportes indican que las facilidades comprenden el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro, utilizadas hasta marzo de este año en operaciones de vigilancia e interdicción antidrogas que coincidieron con la remoción violenta de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela.

El Gobierno no precisó qué tipo de aeronaves estarán autorizadas ni el alcance operativo de los sobrevuelos. Anteriormente se autorizó el estacionamiento de naves aéreas cisternas. Tampoco detalló si se trata de aviones de vigilancia, transporte militar, inteligencia o interdicción marítima y aérea.

Las autoridades insistieron en que no se trata del establecimiento de bases militares extranjeras permanentes, sino de una extensión temporal de mecanismos de cooperación ya existentes con Washington.

Los deportados

El acuerdo también incorpora un componente migratorio que permite la llegada de deportados o migrantes desde Estados Unidos en tránsito hacia la República Dominicana.

El país aceptará de manera "temporal y excepcional" a un número limitado de nacionales de otras naciones.

Esas personas deberán estar en tránsito no poseer antecedentes penales y permanecer bajo condiciones coordinadas entre ambos gobiernos. Estados Unidos cubrirá los gastos.

Aunque el texto evita emplear términos como "deportados" o "repatriados", el mecanismo abre la posibilidad de que República Dominicana funcione como punto temporal de recepción o procesamiento migratorio para extranjeros provenientes de otras jurisdicciones. Estados Unidos ha optado por ese mecanismo de repatriación a un tercer país a fin de evitar que los casos se eternicen en su sistema judicial y que los indocumentados accedan a un juez.

Las autoridades dominicanas aclararon que el esquema no incluirá haitianos ni menores de edad no acompañados.

Sin embargo, el Gobierno no informó cuántas personas podrían ingresar, cuánto tiempo permanecerían en el país, dónde serían alojadas ni cuál sería el marco jurídico aplicable durante su permanencia.

Grupos terroristas

El Gobierno también anunció la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de Hezbolá como organizaciones terroristas, medida que justificó basándose en compromisos internacionales y mecanismos multilaterales de seguridad.

Afirma se respetará soberanía La embajadora de EE. UU., Leah Francis Campos, afirmó que el plan para que la República Dominicana acoja un "número limitado" de nacionales de países se realizará respetando la legislación dominicana, la soberanía y los procedimientos fronterizos. En Instagram, dijo que este país se ha sumado a otros socios al firmar el acuerdo. "Estados Unidos agradece la amistad que nos une a la República Dominicana, con la que colaboramos para reforzar la seguridad regional, combatir la delincuencia transnacional y el tráfico de drogas, luchar contra el terrorismo y promover la estabilidad y la prosperidad en todo el hemisferio", dijo.