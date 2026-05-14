Yanira Fondeur dice que las mujeres necesitan protección "enseguida" tras denunciar violencia

La presidenta de la Fundación Vida sin Violencia, Yanira Fondeur, afirmó este jueves que el momento de mayor vulnerabilidad para una mujer víctima de violencia ocurre cuando decide denunciar a su agresor ante las autoridades.

Al referirse al asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos a manos de su expareja, ocurrido ayer miércoles en Santo Domingo Este, Fondeur sostuvo que el sistema de protección estatal debe activarse de inmediato tras una denuncia.

"Si ella denunció se supone que hay un protocolo que se activa enseguida. Hay que entender que la prevención es una labor de todo el sistema de protección desde el Ministerio Público, Policía Nacional, Justicia, medios de comunicación y sociedad civil, es todo que debemos unirnos", expresó en declaraciones a CDN.

Indicó que las víctimas suelen enfrentar miedo, ansiedad, vergüenza y estrés postraumático al momento de denunciar, debido a los años que muchas permanecen dentro de ciclos de violencia.

"Hay que entender que el momento más vulnerable de una víctima de violencia es justamente cuando pone la denuncia, porque está llena de miedo... Esa mujer teme a las represalias de este agresor", manifestó.

Sobre el caso, explicó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar protección efectiva a las víctimas, aunque reconoció que frecuentemente se argumenta falta de personal policial en las fiscalías por limitaciones económicas.

"Mire, el Estado está llamado a proteger a todas las víctimas de violencia, eso es indiscutible. Ahora bien, lo que siempre se dice es que por razones económicas las fiscalías no tienen el personal policial suficiente para las mujeres que denuncian, pero esa víctima que busca ayuda necesariamente debe recibir protección", afirmó.

Asesinato de Esmeralda

Esmeralda Moronta de los Santos fue asesinada a tiros la tarde del miércoles 13 de mayor por su expareja, Omar Tejeda Guzmán, luego de salir de la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales ubicada en Alma Rosa I.

Según las informaciones preliminares, el agresor la persiguió y le disparó cuando intentaba refugiarse en un colmado del sector. En el mismo lugar se suicidó.

Esmeralda dejó en la orfandad a dos hijos menores de edad, uno de ellos procreados con su expareja.

Procuradora ordena investigar

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó este jueves investigar si la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales aplicó correctamente "los protocolos de protección" en el caso de Moronta de los Santos, de 33 años.

Reynoso informó que la investigación busca establecer las actuaciones realizadas por las autoridades luego de que la víctima acudiera a presentar una denuncia por violencia de género, pedir protección y una orden de alejamiento contra su expareja ante la unidad del Ministerio Público ubicada en el sector Alma Rosa I.

La procuradora explicó que el Ministerio Público revisa si fueron agotados todos los procedimientos previstos para la atención y protección de víctimas, conforme a los protocolos institucionales vigentes. También lamentó el hecho y externó el pésame para los familiares de la víctima de feminicidio.