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Policía activa búsqueda de cinco personas por delitos tecnológicos a entidades financieras

Están acusados de crear perfiles fraudulentos y realizar transferencias ilícitas

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    Policía activa búsqueda de cinco personas por delitos tecnológicos a entidades financieras
    La Policía exhortó a los señalados a entregarse por la vía que consideren pertinente. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    La Policía Nacional informó este jueves que mantiene activa la búsqueda y captura de cuatro hombres y una mujer señalados como integrantes de una estructura cibercriminal dedicada a cometer delitos tecnológicos en perjuicio de entidades financieras nacionales e internacionales.

    De acuerdo a investigaciones de la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), los implicados operaban mediante la creación de perfiles fraudulentos, reclutamiento de beneficiarios o "mulas", usurpación de identidad de clientes, transferencias ilícitas y obtención ilegal de fondos.

    Identificación y llamado a los implicados

    Los requeridos fueron identificados por la Policía como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, Fidel Amin Llano Bautista, Juan Antonio Ureña Geraldo, Keyssi Stef Camacho Franco y Francis Mishael Laureano Marte.  

    • La Policía exhortó a los señalados a entregarse por la vía que consideren pertinente.

    Asimismo, indicó a la ciudadanía que pueda ofrecer informaciones de los implicados que puede comunicarse al teléfono 809-682-2151, extensión 777.

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    Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional
    Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL)
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    Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional
    Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL )
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    Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional
    Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL )
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    Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional
    Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL )
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    Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional
    Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL )
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