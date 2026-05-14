Policía activa búsqueda de cinco personas por delitos tecnológicos a entidades financieras

La Policía exhortó a los señalados a entregarse por la vía que consideren pertinente. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Policía Nacional informó este jueves que mantiene activa la búsqueda y captura de cuatro hombres y una mujer señalados como integrantes de una estructura cibercriminal dedicada a cometer delitos tecnológicos en perjuicio de entidades financieras nacionales e internacionales.

De acuerdo a investigaciones de la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), los implicados operaban mediante la creación de perfiles fraudulentos, reclutamiento de beneficiarios o "mulas", usurpación de identidad de clientes, transferencias ilícitas y obtención ilegal de fondos.

Identificación y llamado a los implicados

Los requeridos fueron identificados por la Policía como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, Fidel Amin Llano Bautista, Juan Antonio Ureña Geraldo, Keyssi Stef Camacho Franco y Francis Mishael Laureano Marte.

La Policía exhortó a los señalados a entregarse por la vía que consideren pertinente.

Asimismo, indicó a la ciudadanía que pueda ofrecer informaciones de los implicados que puede comunicarse al teléfono 809-682-2151, extensión 777.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-14-at-82652-pm-2-11b3a83c.jpeg Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-14-at-82652-pm-1-84630226.jpeg Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-14-at-82652-pm-a01757ad.jpeg Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-14-at-82653-pm-f87df132.jpeg Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-14-at-82652-pm-3-eb69aa3c.jpeg Aviso de búsqueda y captura de la Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL ) ‹ >