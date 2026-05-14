Policía activa búsqueda de cinco personas por delitos tecnológicos a entidades financieras
Están acusados de crear perfiles fraudulentos y realizar transferencias ilícitas
La Policía Nacional informó este jueves que mantiene activa la búsqueda y captura de cuatro hombres y una mujer señalados como integrantes de una estructura cibercriminal dedicada a cometer delitos tecnológicos en perjuicio de entidades financieras nacionales e internacionales.
De acuerdo a investigaciones de la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), los implicados operaban mediante la creación de perfiles fraudulentos, reclutamiento de beneficiarios o "mulas", usurpación de identidad de clientes, transferencias ilícitas y obtención ilegal de fondos.
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Identificación y llamado a los implicados
Los requeridos fueron identificados por la Policía como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, Fidel Amin Llano Bautista, Juan Antonio Ureña Geraldo, Keyssi Stef Camacho Franco y Francis Mishael Laureano Marte.
- La Policía exhortó a los señalados a entregarse por la vía que consideren pertinente.
Asimismo, indicó a la ciudadanía que pueda ofrecer informaciones de los implicados que puede comunicarse al teléfono 809-682-2151, extensión 777.