La DNCD arresta a siete en Capotillo y ocupa más de tres mil gramos de drogas

Las autoridades también se incautaron de balanzas, celulares, una radio de comunicación, máquinas tragamonedas, dinero en efectivo y otros objetos utilizados presuntamente para la venta y distribución de drogas. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público realizaron un operativo en la calle 42 de Capotillo, en el Distrito Nacional, donde apresaron a siete personas, señaladas como integrantes de redes de microtráfico que operan en el sector.

La DNCD informó que durante la intervención ocuparon más de tres mil gramos de distintas sustancias narcóticas, entre ellas cocaína, marihuana y crack. Según el informe, fueron confiscados un paquete y varias porciones de un polvo presumiblemente cocaína, además de envoltorios de marihuana y 40 dosis de crack.

En el operativo también se incautaron balanzas, celulares, una radio de comunicación, máquinas tragamonedas, dinero en efectivo y otros objetos utilizados presuntamente para la venta y distribución de drogas.

Los detenidos

Las autoridades informaron que siete personas fueron detenidas, incluyendo a Edarling Cabrera Fernández, alias "Ederlin", y Jesús Reinaldo Vares Cleto, conocido como "Garibaldi", quienes alegadamente forman parte de las redes de microtráfico dirigidas por los apodos "el Alcalde" y "Shaquil".

La DNCD indicó que, al concluir la operación, agentes y fiscales fueron atacados a pedradas por desconocidos mientras salían del sector, provocando daños a una de las unidades utilizadas en el despliegue.

Las intervenciones forman parte de los operativos conjuntos coordinados por el Ministerio de Interior y Policía y la Fuerza de Tarea Conjunta, con el objetivo de combatir el microtráfico y retirar armas ilegales de las calles.