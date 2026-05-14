El Instituto Duartiano tilda de "complaciente" acuerdo para que RD reciba deportados de EE. UU.

El Instituto Duartiano calificó como "excesivamente complaciente" el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los Estados Unidos, que permite la entrada a la República Dominicana de ciudadanos de terceros países deportados desde la nación norteamericana.

La organización afirmó que la medida compromete la soberanía nacional y vulnera el ordenamiento jurídico migratorio del país.

En ese sentido, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, advirtió que, bajo el argumento de facilitar el retorno de ciudadanos de otras naciones, se estaría incurriendo en una transgresión legal y constitucional que afecta la dignidad nacional.

Sostuvo, a través de un comunicado de prensa, que la legislación migratoria dominicana únicamente contempla la recepción de ciudadanos dominicanos y, de manera excepcional, de extranjeros previamente visados por las autoridades consulares del país, por lo que entiende que este tipo de acuerdos contradice el marco jurídico vigente.

El jurista también cuestionó que la decisión se produzca en momentos en que la República Dominicana enfrenta una situación "altamente crítica" por la presencia de "extranjeros indocumentados procedentes de Haití", mientras las autoridades migratorias desarrollan operativos para controlar el flujo irregular.

En ese sentido, consideró contradictorio que se procure aumentar la presencia de más personas en condición migratoria irregular en territorio dominicano.

Asimismo, el presidente del Instituto Duartiano señaló que hace apenas tres meses el presidente Luis Abinader había descartado públicamente la posibilidad de pactar un acuerdo de esta naturaleza, por lo que dijo no comprender el "violento cambio de actitud" asumido por el Gobierno frente a este tema.

Uso de aeropuertos

Gómez Ramírez también expresó su preocupación por el hecho de que las operaciones impliquen el aterrizaje de aeronaves militares extranjeras y el uso de aeropuertos militares dominicanos, situación que, a juicio de la entidad patriótica, debe ser objeto de "un amplio debate nacional por las implicaciones soberanas y estratégicas que conlleva".

Sobre el memorando con EE. UU. El canciller Roberto Álvarez aclaró ayer que el memorando de entendimiento que permite el ingreso a República Dominicana de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, para "facilitar" el retorno a sus naciones de origen, tendrá una vigencia de un año y no implica que los extranjeros permanecerán de forma indefinida en territorio dominicano. Aseguró que su estadía será de "días". Dijo que solo se aceptarán hasta 30 por mes y que estarán exceptuados haitianos, menores no acompañados y personas con antecedentes criminales. Aseguró que el país decidirá a quién admite y a quién no. El canciller también enfatizó que RD no asumirá procesos de asilo ni refugio de migrantes enviados por Estados Unidos. Asimismo, subrayó que el acuerdo no es jurídicamente vinculante y que cualquiera de las partes puede terminarlo cuando lo considere. Informó que los Estados Unidos cubrirán los costos de la estadía y el traslado de los migrantes a sus países.