Esmeralda Moronta acudió a la fiscalía a denunciar acoso y pedir una "orden de alejamiento"

Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, había denunciado ante las autoridades el presunto acoso y rastreo mediante GPS de que era objeto por parte de su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, horas antes de que él la matara de varios disparos, en un hecho ocurrido la tarde de ayer en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con un acta de denuncia de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este/Norte, con fecha del 13 de mayo de 2026, Moronta de los Santos acudió por primera vez a la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar para denunciar a Tejeda Guzmán.

Según el documento, la mujer explicó que la relación había terminado hacía aproximadamente dos meses, pero que su expareja continuaba escribiéndole y acosándola bajo sospechas de que mantenía otra relación sentimental.

La denuncia también establece que el hombre presuntamente la vigilaba utilizando un sistema de GPS y que ella temía por su vida.

La pareja procreó un hijo que tiene cuatro años.

"Refiere que teme por su vida, ayer 12 de mayo este llegó 40 minutos antes de la hora que tenía que llegar a buscar al niño, y la acosaba de que si ella no quiere volver con él es porque tiene a alguien más", indica el acta, en la que además solicitó medidas de protección y una orden de alejamiento.

Según declaraciones difundidas en un video en las redes sociales, la abogada Mildred Ramírez, quien se encontraba en la Fiscalía al momento en que la víctima presentaba la denuncia, el agresor estaba en las afueras del recinto y se mostraba inquieto y nervioso. Sin embargo, aseguró que nunca imaginaron lo que iba a ocurrir.

"Él estaba aquí esperándola y estaba inquieto, moviéndose de un lugar a otro, pero lamentablemente hasta que una persona no comete un hecho, uno no puede imaginar ni hacer juicios a priori", comentó.

La togada dijo que, cuando Moronta salió de la Fiscalía, salió normal, pero que al ver a su expareja, corrió.

La persiguió

Tras poner la denuncia, según el informe policíal preliminar, el hombre persiguió a la mujer por la calle Puerto Rico hasta el interior de un colmado, lugar donde ella se refugió y le realizó varios disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Las autoridades indicaron que, tras cometer el hecho, Tejeda Guzmán se suicidó con la misma arma.

Intentó refugiarse

De acuerdo con las investigaciones iniciales, Moronta de los Santos intentó refugiarse dentro del establecimiento comercial, pero no logró escapar de la agresión.

Miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público realizaron las pesquisas correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el caso.

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