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apresamiento La Romana
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Policía apresa a tres, incluido un menor, por hechos delictivos en La Romana

Los detenidos acusados de robos y agresiones

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Policía apresa a tres, incluido un menor, por hechos delictivos en La Romana
Los arrestados serán puestos a disposición del Ministerio Público. (FUENTE EXTERNA)

La Dirección Regional Este de la Policía Nacional, informó sobre el apresamiento de tres personas, entre ellas un menor de edad, por su presunta implicación en distintos hechos delictivos ocurridos en los municipios de Villa Hermosa de La Romana.

De acuerdo con el informe policial, los agentes del Dicrim ejecutaron una orden de arresto contra Juan Carlos Rodney Mota, alias "Pedro", acusado de despojar a una ciudadana de una cartera, un teléfono celular y la suma de 5,000 pesos en efectivo.

Apresan a mujer

En otro hecho, fue arrestada Zuleini Gerónimo, de 23 años, en la calle principal del sector Villa España, señalada como presunta responsable de ocasionar heridas con arma blanca a otra mujer, en medio de conflictos personales.

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  • Asimismo, durante una intervención preventiva realizada en el municipio Villa Hermosa, fue detenido un menor de 17 años, minutos después de presuntamente sustraer mercancías y dinero en efectivo de un negocio ubicado en el sector Los Maestros.

La institución del orden precisó que los detenidos, junto a las evidencias ocupadas durante las intervenciones, serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.