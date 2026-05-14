Policía arresta a seis personas por fraude, estafa y extorsión en plataformas digitales

Las personas fueron arrestadas por agentes de la Dicat. Las autoridades estiman que algunas de las operaciones ilícitas superan los 800,000 pesos. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de la Policía Cibernética (Dicat) informó este jueves que arrestó a seis personas implicadas en delitos tecnológicos, entre ellos fraude electrónico, acceso ilícito a sistemas, transferencias fraudulentas, phishing y extorsión a través de plataformas digitales.

Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Sayo Laurent, Wenmin Elis Mateo Céspedes, Keisy Celine Reyes Carbajal, Pascual Adriano Olivo Ventura, Starlyn La Paix Cordero y Luis Antonio Martínez Guzmán, quienes fueron arrestados mediante órdenes judiciales por presuntas violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

De acuerdo con una nota de prensa de la Policía, los arrestos se realizaron durante operativos policiales realizados en distintas provincias del país.

Operaciones ilícitas

Según los informes preliminares, varios de los imputados habrían recibido dinero proveniente de accesos ilícitos a cuentas bancarias, consumos no reconocidos, transferencias fraudulentas y maniobras de phishing mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

Además, uno de los imputados amenazaba a una víctima a través de WhatsApp con divulgar imágenes íntimas para exigir depósitos de dinero.

Las autoridades estiman que algunas de las operaciones ilícitas superan los 800,000 pesos.

La Policía reiteró que estos operativos forman parte del fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación tecnológica, con el objetivo de enfrentar las nuevas modalidades del crimen digital.

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