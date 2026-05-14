Familiares velan en privado a Esmeralda Moronta y piden respeto por su duelo

Funeraria municipal Los Girasoles, en Santo Domingo Oeste, donde son expuesto los restos de Esmeralda Moronta. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

En un ambiente íntimo y marcado por el dolor y la impotencia, familiares, amigos y allegados de Esmeralda Moronta, velan este jueves los restos de la joven, que fue asesinada a tiros por su expareja en Santo Domingo Este.

El velatorio se realiza en la Funeraria municipal Los Girasoles, en el Distrito Nacional.

Durante las honras fúnebres, los seres queridos de Esmeralda solicitaron privacidad a los medios de comunicación debido al momento amargo por el que atraviesan.

Esmeralda Moronta, de 33 años, perdió la vida a mano de su expareja sentimental Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, en los alrededores de la Fiscalía de Violencia de Género ubicada en el sector Alma Rosa I, municipio Santo Domingo Este. Tras cometer el hecho, Tejeda Guzmán se suicidó. La pareja había procreado un hijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-14-at-61638-pm1-452c5a44.jpeg Girasoles colocados en los alrededores de la funeraria. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Presentó una denuncia contra su agresor antes de morir

De acuerdo al informe policial, el hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la tarde de ayer miércoles. Apenas minutos antes, a las 2:52 de la tarde, Moronta había presentado una querella contra su agresor en la Fiscalía de Violencia de Género por presunto acoso y rastreo mediante GPS.

Acudió al lugar y dijo que temía por su vida por lo que requirió que le fuera colocada una orden de alejamiento. Sin embargo, tan pronto salió de la fiscalía su expareja la persiguió, por lo que ella corrió y se refugió dentro de un colmando, donde el agresor penetró y la ultimó a tiros.

Sus restos recibirán cristiana sepultura este viernes, aunque los familiares no ofrecieron mayores detalles sobre el sepelio.

A Esmeralda le sobreviven dos hijos, de 10 y 4 años, el más pequeño procreado con su victimario.