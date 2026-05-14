El Estado recauda RD$562.8 millones por venta de apartamentos y otros bienes de narcos en subasta

Oferentes participan en la primera subasta pública del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Incabide). ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La primera subasta pública del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados(Incabide) cerró este miércoles con ventas adjudicadas por 562,835,000 pesos, en una jornada marcada por intensas pujas en medio de un competitivo ambiente entre empresarios, inversionistas y ciudadanos atraídos por los activos bajo remate.

Desde tempranas horas, el Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo comenzó a recibir a decenas de participantes que, entre carpetas numeradas y catálogos impresos y digitales, revisaban apartamentos, vehículos de lujo, embarcaciones, relojes de alta gama y aeronaves incluidas en el remate.

La actividad reunió a 345 participantes en torno a 143 bienes decomisados, entre ellos 46 apartamentos, seis viviendas, 13 locales comerciales y 11 solares. También figuraban dos aeronaves, un yate recreativo, una motocicleta, 49 relojes de lujo, 34 prendas, un barco tanquero en desuso y cuatro lotes de residuos metálicos correspondientes a vehículos y motores para chatarra.

Durante el proceso fueron adjudicados 100 bienes, equivalentes al 68 % de los activos puestos en subasta. Del total colocado, 52 correspondieron a inmuebles y 48 a bienes muebles.

Las propiedades inmobiliarias concentraron la mayor parte de las operaciones, generando 550,170,000 pesos, mientras que la comercialización de bienes muebles alcanzó 12,665,000 millones.

La institución también informó que cuatro activos fueron declarados desiertos al no recibir propuestas, en tanto otros 43 quedaron pendientes para futuras etapas del proceso de disposición, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Entre los momentos que mayor euforia generaron entre la audiencia fue la puja por una Jeep Land Rover Defender, ofrecida exclusivamente para piezas y partes. Lo que inició con una oferta base de apenas 80,000 pesos, desató una inusual competencia que elevó la adrenalina en el recinto.

En una escalada de ofertas que dejó atónitos a muchos, el vehículo terminó adjudicado por 945,000 pesos, más de once veces su valor inicial, convirtiéndose en el símbolo del dinamismo que caracterizó el evento.

Inmuebles de alto perfil

El mercado inmobiliario fue, sin embargo, el motor económico de la subasta junto a la venta de las joyas.

Los bienes vinculados a estructuras criminales como las de José David Figueroa Agosto y César Emilio Peralta (César el Abusador) fueron parte del aspecto más llamativo entre las recaudaciones, sumando más de 37.65 millones de pesos.

La atención se concentró en un apartamento vinculado a José David Figueroa Agosto, ubicado en el Distrito Nacional, que salió con un precio base de 12.9 millones de pesos y terminó vendido por 20 millones de pesos tras una intensa puja. Otra de sus propiedades alcanzó los 9.25 millones de pesos durante la jornada.

En continuidad con bienes de narcos estuvo un departamento de la red de "el Abusador", ubicado en Alma Rosa, Santo Domingo Este, adjudicado por 8.4 millones de pesos.

Bienes de otros casos

En el ámbito de la lucha contra la corrupción, un inmueble fue objeto de una intensa disputa. La propiedad, relacionada al exdirector de la cerrada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe),Francisco Pagán, condenado por corrupción, se vendió en 29 millones de pesos tras varios empujes consecutivos.

Otro alto volumen financiero se registró con la compra del hotel South Beach en Barahona valorado en más de 350 millones de pesos, otorgado tras la presentación de un único oferente.

Por su parte, el avión Falcon Dassault 50, serie 190, del año 1988 y matrícula F-GXMC, entre los más esperados con un precio base de 95,200,000 de pesos, no logró ser adjudicado debido a la ausencia de postores. La aeronave fue incautada en 2013 con cientos de paquetes de cocaína listos para ser enviados a Francia.