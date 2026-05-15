Arzobispo de Santiago plantea interrogantes sobre acuerdo para recibir deportados desde EE.UU.

El arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros, monseñor Héctor Rafael Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, manifestó preocupación por las múltiples interrogantes que, a su juicio, aún rodean el acuerdo mediante el cual la República Dominicana aceptará recibir nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos.

El líder católico cuestionó que todavía no exista claridad pública sobre aspectos esenciales de la ejecución de la medida, especialmente en lo relacionado con el lugar donde vivirán esas personas, las condiciones en que serán acogidas y la manera en que se integrarán a la sociedad dominicana.

"¿Dónde van a vivir? ¿En qué circunstancias van a vivir? ¿Qué tipo de socialización van a tener con la población? Hay muchas preguntas que yo me hago, a lo mejor todo está resuelto y yo no lo sé", expresó el prelado.

Monseñor Rodríguez señaló que la falta de información oficial ha generado incertidumbre y preocupación, al entender que se trata de una decisión con implicaciones sociales, económicas y de seguridad que debe ser ampliamente explicada al país.

Asimismo, consideró que, de haberse tomado la decisión sin un proceso de reflexión, discernimiento y consenso entre las instituciones responsables, podría interpretarse como un impacto negativo a la soberanía nacional.

"Si nos lo impusieron, si no hubo una reflexión, un discernimiento, un consenso entre los poderes que tienen a cargo tomar esa decisión, evidentemente la soberanía ha sido vulnerada", afirmó.

Demandas de transparencia y soberanía nacional

El arzobispo insistió en que antes de ejecutar una medida de esa naturaleza, la población merece conocer con transparencia cómo será implementada y cuáles garantías existen para su aplicación.

"Hay muchas preguntas todavía sin respuestas", externó monseñor.