Noticias que fueron tendencia

La más reciente encuesta Gallup-Diario Libre volvió a colocar la política en el centro del debate nacional, al medir el pulso ciudadano sobre el Gobierno, los partidos y las figuras presidenciales rumbo a 2028. Sus resultados dominaron las reacciones públicas, las discusiones partidarias y buena parte del intercambio político y social de los últimos días.

Además de la encuesta, casos judiciales, operativos oficiales y decisiones legislativas concentraron la atención de los lectores y dominaron el intercambio digital.

La encuesta Gallup-Diario Libre mostró el posicionamiento de los principales partidos y figuras políticas rumbo al próximo ciclo electoral.

La encuesta Gallup-Diario Libre sobre el escenario político hacia 2028 se convirtió en uno de los temas de mayor seguimiento por el retrato que ofreció sobre las principales organizaciones partidarias y sus posibles candidatos.

El estudio situó al PRM con ventaja frente a las demás fuerzas políticas, mientras la Fuerza del Pueblo y el PLD aparecieron disputándose el espacio opositor con niveles de simpatía cercanos.

Entre los hallazgos más comentados estuvo el posicionamiento de los posibles aspirantes presidenciales dentro del oficialismo, especialmente por la competencia entre dirigentes que ya son vistos como figuras presidenciables.

En el caso del PLD, los datos reflejaron una organización con retos internos y una elevada proporción de personas que no se identifican con ninguno de sus posibles candidatos, un aspecto que generó múltiples reacciones.

La Fuerza del Pueblo, encabezada por Leonel Fernández, apareció consolidando parte de su base política, aunque todavía por detrás del oficialismo en preferencia electoral general.

La publicación también abordó cómo las cifras podrían influir en futuras alianzas, estrategias partidarias y movimientos internos de cara al próximo proceso electoral dominicano.

El estudio evidenció, además, que ninguna organización política reúne por sí sola números suficientes para garantizar un triunfo electoral en 2028.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/11/recuperacion-de-vehiculo-robado-en-boca-chica.jpg El Ministerio Público y la Policía Nacional buscan a Juan Luis Valdez Cascante, contra quien un tribunal emitió una orden de arresto. (FUENTE EXTERNA)

Exempleados acusados de robar más RD$200 millones

La noticia, incluida entre las más consultadas, vinculó, en principio, a un exempleado de una entidad bancaria con la presunta sustracción de más de 60 millones de pesos mediante operaciones contra clientes de una empresa financiera.

Según las autoridades, el caso involucra transferencias y otras maniobras fraudulentas que habrían sido ejecutadas durante meses.

Este viernes el Ministerio Público arrestó a tres nuevos implicados tras una presunta estafa contra una entidad bancaria, elevando a nueve los vinculados a un supuesto fraude que superó los 200 millones de pesos, según las autoridades.

Por el caso, los seis primeros arrestados fueron Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

Las investigaciones señalan que los imputados utilizaban accesos y conocimientos adquiridos durante su trabajo para realizar movimientos financieros sin autorización de los afectados.

El expediente indica que varias personas detectaron inconsistencias en sus cuentas, lo que permitió iniciar las pesquisas que posteriormente condujeron al señalamiento formal del sospechoso.

Las autoridades explicaron que el dinero habría sido movilizado mediante transferencias y maniobras digitales destinadas a evitar alertas inmediatas dentro del sistema bancario.

Otro elemento que generó atención fue la cantidad de víctimas involucradas y la posibilidad de que existan nuevos afectados vinculados a las operaciones investigadas.

La información publicada también detalló el proceso judicial abierto contra el acusado y las medidas impulsadas por el Ministerio Público dentro de la investigación. La orden de arresto consigna que Juan Luis Valdez Cascante es señalado por el Ministerio Público y la Policía Nacional como autor de los hechos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/desmantelan-estacion-clandestina-de-combustibles-en-san-juan-8be417ee.jpeg Estos son los dos tanques metálicos soterrados, con capacidad de 5,000 galones cada uno de combustibles , incautados en estación clandestina en San Juan. (FUENTE EXTERNA)

Desmantelan estación clandestina de combustibles

Las autoridades intervinieron una estación clandestina en San Juan donde se almacenaban y comercializaban carburantes sin permisos. El operativo permitió decomisar combustibles y equipos utilizados en la operación irregular.

El desmantelamiento del establecimiento captó atención por los riesgos asociados al almacenamiento de carburantes en una zona habitada.

Las autoridades ocuparon tanques, mangueras y otros equipos utilizados para la venta y distribución ilegal de combustibles.

La intervención fue ejecutada por organismos de seguridad y fiscalización tras denuncias relacionadas con el funcionamiento irregular del lugar.

Los reportes oficiales indicaron que el establecimiento operaba sin autorizaciones y sin cumplir las medidas de seguridad requeridas para este tipo de actividad comercial.

Las imágenes y detalles del operativo circularon ampliamente debido al peligro potencial de explosiones o incendios vinculado al manejo inadecuado de sustancias inflamables.

Las autoridades también informaron sobre investigaciones para identificar a los responsables y posibles conexiones con redes de comercialización ilícita.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/aprobacion-de-memorias-del-poder-ejecutivo-en-camara-de-diputados-326b202c.jpeg La propuesta fue impulsada por la diputada perremeista Soraya Suárez. (FUENTE EXTERNA)

Ley prohibirá productos azucarados en escuelas

La aprobación en el Congreso de una legislación que restringe la venta y distribución de productos azucarados en centros educativos generó amplio interés y numerosas reacciones en distintas plataformas.

La normativa establece controles sobre bebidas y alimentos con altos niveles de azúcar, grasas y sodio que podrán comercializarse en escuelas públicas y privadas.

El proyecto fue presentado como parte de una estrategia orientada a mejorar la nutrición infantil y enfrentar problemas vinculados al sobrepeso y enfermedades asociadas a malos hábitos alimenticios.

La legislación también contempla lineamientos para los menús escolares, supervisión de productos y coordinación entre instituciones educativas y autoridades sanitarias.

Otro aspecto ampliamente comentado fue el impacto que podría tener sobre cafeterías escolares y suplidores acostumbrados a vender productos procesados.

La pieza legislativa incluye, además, programas de educación alimentaria dirigidos a estudiantes y familias para fomentar hábitos nutricionales más saludables.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/como-fue-hallaron-el-cuerpo-de-nino-en-canada-de-san-cristobal-a2514a01.jpeg Vista de la cañada la Reja en el distrito municipal Hato Damas, provincia San Cristóbal, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Raudiel Steven Martínez, de 10 años. (LUDUIS TAPIA)

Madre de menor acusado de muerte de un niño se hizo viral

Las declaraciones de la madre del adolescente acusado por la muerte de Raudiel Steven Martínez Corporán provocaron numerosas reacciones por la versión ofrecida sobre lo ocurrido antes del fallecimiento del niño.

Según explicó la mujer, su hijo le aseguró que el hecho ocurrió mientras ambos jugaban y se lanzaban piedras, sin intención de causarle la muerte.

El caso había generado conmoción luego de que el cuerpo del menor fuera hallado en una cañada de Hato Damas tras una intensa búsqueda de familiares y comunitarios.

Las afirmaciones difundidas en redes sociales y medios digitales reactivaron el debate alrededor de la investigación y la situación del adolescente detenido.

La publicación también recordó que las autoridades impusieron prisión preventiva al imputado mientras avanzan las pesquisas sobre las circunstancias exactas del hecho.

Otro elemento seguido de cerca fue el impacto emocional del caso en la comunidad de San Cristóbal y las reacciones surgidas tras conocerse el testimonio de la madre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/canciller-explica-alcance-del-acuerdo-de-rd-para-deportados-aaf5c261.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Acuerdo permitirá ingreso temporal de deportados

La decisión de República Dominicana de permitir el ingreso temporal de extranjeros deportados por Estados Unidos se colocó entre los temas de mayor seguimiento por sus implicaciones migratorias y diplomáticas.

La noticia generó numerosas reacciones y motivó precisiones públicas por parte del canciller Roberto Álvarez.

La medida contempla la admisión provisional de personas deportadas mientras se completan procedimientos administrativos relacionados con su traslado o situación migratoria.

Las autoridades explicaron que el mecanismo forma parte de acuerdos de cooperación con Estados Unidos en materia migratoria y de seguridad.

La publicación provocó debate sobre el papel del país en procesos regionales vinculados a movilidad humana y control fronterizo.

Otro punto ampliamente comentado fue la aclaración oficial de que los extranjeros no permanecerán de manera definitiva en territorio dominicano.

La información también abordó las condiciones bajo las cuales se aplicaría el procedimiento y las instituciones responsables de supervisar el proceso.