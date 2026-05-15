RD explorará el petróleo de Guyana con nuevo pacto

El presidente Luis Abinader da un apretón de manos a su homólogo guyanés, Mohamed Irfaan Ali. A la derecha le acompaña, Samuel Pereyra, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. ( FUENTE EXTERNA )

Guyana, el pequeño país de 214,969 kilómetros cuadrados situado al norte de Sudamérica, entre Surinam y Venezuela, ha acaparado la atención internacional, incluida la de la República Dominicana, luego de que hace cerca de una década se descubriera en su territorio uno de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo.

La explotación del "oro negro" transformó el panorama de los guyaneses, convirtiendo a su país en uno de los que tienen mayor crecimiento económico de la región. Solo para 2026 se proyecta que su producto interno bruto (PIB) aumente un 24 %. Ante ese boom, algunos medios ya lo llaman el "Dubái de Sudamérica".

En ese contexto, el presidente Luis Abinader, quien ha viajado cuatro veces en tres años a esa nación, firmó ayer un convenio con su homólogo Mohamed Irfaan Ali para la exploración, desarrollo y eventual producción de petróleo o gas natural en el bloque on-shore Berbice.

El acuerdo fue suscrito con la participación de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), entidad que representará al Estado dominicano en el proyecto, mientras que la licencia de exploración será otorgada oficialmente por el Gobierno de Guyana.

Los beneficios

Según un comunicado de la Presidencia, el convenio establece que la República Dominicana tendrá una participación accionaria del 10 % en el bloque petrolero sin necesidad de realizar lo que las autoridades calificaron como "inversión directa de capital". En caso de que la exploración tenga éxito, el país tendrá acceso a petróleo crudo o gas natural en condiciones preferenciales.

Para avanzar, se conformó un grupo de trabajo binacional para facilitar la obtención de derechos de exploración y explotación en el bloque Berbice.

Las bases

Las bases del pacto se sentaron con la firma del memorando de entendimiento, en 2023, cuando Abinader viajó a Georgetown, capital de Guyana, para establecer allí una embajada dominicana y suscribir varios acuerdos.

Durante el proceso de consulta y evaluación técnica participaron el Ministerio de Energía y Minas y Refidomsa, en representación del Estado dominicano. Asimismo, se consultó a diversas empresas internacionales.

Durante la firma, el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra, y el embajador dominicano en Guyana, Ernesto Torres Pereyra.

Abinader, quien también estuvo en Panamá, regresó la tarde del jueves a República Dominicana. El jefe de Estado llegó al Palacio Nacional a las 3:30 de la tarde, desde donde siguió despachando los asuntos de la administración pública, según informó la Presidencia.

Las visitas recíprocas En junio de 2023, Abinader, junto a una comitiva de empresarios y funcionarios, viajó a Guyana para abrir las puertas a las relaciones comerciales y diplomáticas. Entre los grupos que acompañaron al mandatario estuvo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). En agosto de ese año, Abinader recibió al presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, quien visitó el país junto a un grupo de empresarios. Durante el encuentro, firmaron acuerdos sobre energía, agricultura, infraestructura, turismo, seguridad e industria. En febrero de 2025, Abinader regresó a Guyana, donde disertó en una cumbre sobre energía. Posteriormente, en julio de 2025, volvió a ese país para participar en la Alianza Global por la Biodiversidad.