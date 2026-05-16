¿Cómo funcionan las casas de acogida en RD?

Ministerio de la Mujer aclara el proceso de ingreso y seguimiento en casas de acogida. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Mujer explicó el funcionamiento de las casas de acogida y detalló los protocolos que se mantienen cuando una mujer decide no ingresar o abandonar estos espacios de protección temporal, subrayando que las decisiones de las víctimas deben abordarse desde la comprensión y no desde la culpabilización.

Las casas de acogida están dirigidas a mujeres que enfrentan situaciones de alto riesgo por violencia, violencia grave o peligro de feminicidio, así como a sus hijas e hijos dependientes, cuando existe una amenaza real contra su vida o integridad física.

Estas medidas están amparadas en la Ley 88-03, promulgada el 1 de mayo de 2003, que creó los refugios como espacios temporales de protección y atención integral.

La institución explicó que el propósito principal de estos espacios es preservar vidas y ofrecer una respuesta inmediata mientras se activan otras medidas judiciales, legales y de seguridad contra el agresor, junto a mecanismos institucionales de protección a las víctimas.

Sobre el proceso de ingreso, el Ministerio indicó que este ocurre tras una evaluación especializada realizada por equipos técnicos que determinan el nivel de riesgo y las necesidades particulares de cada caso. Aclaró además que la entrada a una casa de acogida no es obligatoria y requiere el consentimiento expreso de la mujer.

La entidad señaló que muchas víctimas llegan en contextos de alta complejidad emocional, económica, familiar y social, enfrentando amenazas, agresiones reiteradas y situaciones de violencia que pueden escalar a consecuencias irreparables.

De acuerdo al Ministerio, además de los casos que son identificados directamente por los equipos especializados del Ministerio de la Mujer, el ingreso también puede activarse mediante referimientos realizados a través de las Unidades de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de la República, cuando durante el proceso de denuncia o atención se identifican situaciones de alto riesgo, violencia grave o riesgo de feminicidio.

De igual manera, pueden producirse articulaciones con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Policía Nacional y centros de salud, dependiendo de las características de cada caso.

"Esto permite que las mujeres puedan acceder a medidas de protección a través de distintas puertas institucionales y fortalece una respuesta más articulada del Estado frente a situaciones de violencia", detalla.

¿Por qué algunas mujeres deciden no ingresar?

Respecto a las razones por las cuales algunas mujeres rechazan el ingreso, el organismo indicó que se trata de decisiones influenciadas por múltiples factores. Entre ellos figuran la necesidad de alejarse temporalmente de espacios cotidianos, mantener en reserva la ubicación por seguridad, reorganizar dinámicas familiares o laborales, así como enfrentar situaciones de dependencia económica y emocional.

También mencionó factores como el temor a represalias, la presión familiar, la manipulación del agresor y la preocupación por hijas e hijos.

Pese a ello, el Ministerio sostuvo que cuando los equipos especializados recomiendan el ingreso es porque identifican niveles de riesgo importantes y consideran que permanecer temporalmente en un espacio seguro puede ser determinante para proteger la vida y la integridad de las víctimas y sus dependientes.

¿Qué reciben las mujeres dentro de estos espacios?

Dentro de las casas de acogida, las mujeres reciben alojamiento seguro y confidencial, alimentación, atención psicológica, acompañamiento legal, seguimiento social, protección para sus hijas e hijos y articulación con otras instituciones estatales cuando el caso lo amerita.

Además, se trabaja junto a cada usuaria en un plan integral enfocado en la protección, recuperación emocional, restitución de derechos y fortalecimiento de su autonomía para reconstruir condiciones seguras de vida.

La institución también explicó qué ocurre cuando una mujer decide no ingresar o no permanecer en estos espacios.

Señaló que la violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo y que muchas víctimas enfrentan dependencia económica, amenazas, presión familiar, manipulación emocional y ciclos prolongados de violencia que afectan su capacidad para tomar decisiones inmediatas.

En esos casos, precisó que la responsabilidad recae exclusivamente en el agresor y no en la víctima.

Aun cuando la mujer rechaza el refugio, el Ministerio mantiene disponibles servicios de orientación psicológica, acompañamiento legal y seguimiento institucional dentro de las posibilidades de cada situación.

La entidad reiteró además que continúa fortaleciendo sus mecanismos de respuesta y articulación interinstitucional mediante el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas y promueve la aprobación de la Ley Integral de Violencia Hermanas Mirabal, con el propósito de reforzar la prevención y protección frente a la violencia contra las mujeres.

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