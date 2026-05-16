No quiso ir a una casa de acogida: la decisión que le costó la vida a Esmeralda Moronta

Fotografía de archivo de familiares de Esmeralda Moronta mientras esperaban la entrega de su cadáver en las afueras del Inacif, el jueves 14 de mayo del 2026. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos continúa estremeciendo a la República Dominicana. Sin embargo, un nuevo elemento conocido en las últimas horas ha añadido una dimensión aún más dolorosa al caso: un acta oficial del Ministerio Público revela que la joven rechazó ser trasladada a una casa de acogida horas antes de ser asesinada por su expareja.

El documento, titulado "Acta de Constancia de Declaración", fue levantado el 13 de mayo de 2026 por la procuradora fiscal Mariana Álvarez, adscrita al Departamento de Violencia de Género y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este. En él, la víctima deja constancia de que había decidido "no asistir a casa de acogida".

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Pero el contenido del acta no termina ahí.

La nota incluida en el documento establece que a Esmeralda "se le explicó que, de no asistir a casa de acogida, el Ministerio Público no se responsabiliza de lo que le pueda pasar". Aun así, según el acta, la joven decidió regresar a su vivienda. Horas después estaba muerta.

Una denuncia, una persecución y un crimen anunciado

Esmeralda Moronta, de 33 años y madre de dos niños, de 10 y 3 años, acudió ese miércoles 13 de mayo junto a una amiga a la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ubicada en la calle Puerto Rico del sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este.

Allí denunció a su expareja, Omar Tejada Guzmán, por acoso, amenazas y rastreo mediante GPS. Según las informaciones preliminares, la joven expresó sentir temor por su vida y solicitó una orden de alejamiento.

De acuerdo con el informe policial, la querella fue presentada a las 2:52 de la tarde.

Apenas minutos después, la tragedia comenzó a desarrollarse en plena vía pública.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/hombre-mata-a-su-expareja-a-tiros-y-luego-se-suicida-en-alma-rosa-i-bdcbb04b.jpeg Foto de archivo deEsmeralda Moronta de los Santos y su expareja, Omar Tejada Guzmán.

La carrera desesperada que quedó captada en video

Las cámaras de seguridad de la zona captaron los últimos minutos de vida de Esmeralda.

En las imágenes, difundidas posteriormente, se observa a la mujer correr desesperadamente por la calle Puerto Rico tras percatarse de que Omar Tejada estaba estacionado detrás de su vehículo. La joven abandona el automóvil y empieza a huir a pie, esquivando vehículos y buscando refugio entre negocios y personas.

Detrás de ella se ve al agresor, armado.

El video muestra que en ningún momento intentó conversar ni detenerla para discutir. Su comportamiento era directo y violento. Esmeralda incluso estuvo a punto de ser atropellada mientras corría por salvar su vida.

En medio de la persecución, intentó defenderse golpeándolo con su cartera.

No fue suficiente

Esmeralda intentó refugiarse en el interior de un colmado en los alrededores de la fiscalía, donde fue alcanzada por su victimario, quien allí le disparó mortalmente.

Posteriormente, el agresor se quitó la vida.

El peso de una decisión marcada por el miedo y la realidad

La revelación del acta ha generado un intenso debate social sobre el sistema de protección a víctimas de violencia de género y las complejas decisiones que enfrentan muchas mujeres que viven bajo amenaza.

Aunque el Ministerio Público ofreció a Esmeralda ser trasladada a una casa de acogida, las autoridades aclararon que este procedimiento no puede imponerse de manera obligatoria.

"Si ella quiere ir a casa de acogida, viene, pone la denuncia y le dice al fiscal que quiere ir, porque eso no se puede obligar", explicaron representantes de la unidad a Diario Libre.

Según el protocolo, una vez aprobada la remisión, agentes policiales trasladan a la víctima de forma segura y confidencial junto a sus hijos -en caso de que la mujer quiera llevárselos- y pertenencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/esmeralda-asesinada-por-expareja-denuncio-acoso-y-vigilancia-con-gps-ecf0e038.jpg Foto de archivo desu Esmeralda moronta, quien fue asesinada por su expareja, Omar Tejada Guzmán.

"De aquí (unidad de violencia de género) ella no sale sola, ella sale con la Policía", aseguraron las autoridades, enfatizando que las casas de acogida son lugares reservados, cuya ubicación únicamente conoce la Policía Nacional.

Sin embargo, la realidad emocional detrás de estas decisiones suele ser mucho más compleja que un simple "sí" o "no".

Muchas víctimas enfrentan dependencia económica, miedo, manipulación psicológica, presión familiar o la esperanza de que el agresor finalmente cambie. En el caso de Esmeralda, su hermana Ámbar Moronta recordó entre lágrimas que días antes Omar Tejada le había prometido que "la iba a dejar tranquila" y que "se iba a poner para su hijo".

Fue una promesa que rompió días después.

La investigación sobre la actuación institucional

Tras la muerte de Esmeralda, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien lamentó profundamente el crimen, informó que el Ministerio Público abrió una investigación para determinar si se cumplieron todos los protocolos establecidos tras la denuncia presentada por la víctima.

Reynoso indicó que las autoridades investigan tanto las circunstancias del feminicidio como las actuaciones institucionales posteriores a la querella.

"Comprendemos la magnitud del dolor de los familiares, especialmente de sus hijos menores de edad", expresó la magistrada, al asegurar que el caso será investigado con el rigor que exige la gravedad del hecho.

Mientras el país sigue conmocionado por el asesinato de Esmeralda Moronta, el documento firmado horas antes de morir se ha convertido en símbolo de una tragedia que vuelve a exponer las grietas, los miedos y las urgencias que rodean la violencia de género en República Dominicana.

Porque detrás de cada denuncia existe una vida intentando sobrevivir.

Y detrás de cada decisión, una mujer que muchas veces solo intenta encontrar la manera más segura de seguir viviendo.

A continuación, transcripción del acta, donde Esmeralda se negó a acudir a casa de acogida

MINISTERIO

PÚBLICO ACTA DE CONSTANCIA DE DECLARACIÓN Por ante nos, LICDA. MARIANA ALVAREZ, Procuradora Fiscal de la Provincia Santo Domingo, adscrita al Departamento de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo, ha comparecido la señora ESMERALDA MORONTA DE LOS SANTOS, en calidad de denunciante en contra de OMAR TEJEDA GUZMAN, quien manifestó lo siguiente: Quiero manifestar que he decidido no asistir a casa de acogida. NOTA: A la víctima OMAR TEJEDA GUZMAN se le explicó que, de no asistir a casa de acogida, el MINISTERIO PUBLICO no se responsabiliza de lo que le pueda pasar. En la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los (13) días del mes de Mayo 2026. ESMERALDA MORONTA DE LOS SANTOS

Denunciante Denunciante Licda. MARIANA ALVAREZ

Procurador Fiscal de la Provincia Santo Domingo Procurador Fiscal de la Provincia Santo Domingo

¿Qué son las casas de acogida? Las Casas de Acogida o Refugios tienen como objetivo principal proteger a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos menores de 14 años frente al riesgo de muerte violenta, agresiones físicas, psicológicas o sexuales. Durante su estadía, las usuarias reciben: Protección física y seguridad

Apoyo social y legal

Terapias y atención psicológica

Atenciones médicas y de salud

Actividades educativas y recreativas para niños y niñas

Capacitación en oficios y manualidades

Orientación sobre salud sexual y reproductiva

Asesoría sobre higiene y prevención de enfermedades ¿Cómo solicitar ayuda? Línea Vida: *212 Sistema de Emergencias: 9-1-1 ? Ministerio de la Mujer: (809) 685-3755

De acuerdo con un informe del Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de la Mujer, un total de 332 personas recibieron protección en las Casas de Acogida de República Dominicana durante el período enero-marzo de 2026.

Las estadísticas oficiales indican que 176 mujeres víctimas de violencia fueron asistidas en estos refugios, junto a 146 menores de 13 años y 10 adolescentes de 13 años o más.

El mes de enero registró la mayor cantidad de protecciones otorgadas, con 126 casos atendidos, seguido de febrero con 105 y marzo con 101.

En cuanto a los menores de 13 años acogidos junto a sus madres, el informe detalla que 61 eran niños y 85 niñas. Mientras que entre los adolescentes de 13 años o más, fueron protegidos 2 varones y 8 hembras.

El informe forma parte de los datos estadísticos correspondientes al primer trimestre de 2026 publicados por el Ministerio de la Mujer de la República Dominicana.

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