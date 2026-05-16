Más de 7,000 madres participan en jornada "Madres que Sostienen" en Santiago

Raquel Peña lidera la celebración Madres que sostienen en Santiago, entregando más de 3,000 regalos. ( CÉSAR JIMÉNEZ )

Miles de madres de distintos sectores de Santiago fueron agasajadas este sábado durante la jornada "Madres que Sostienen", encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña en la Gran Arena del Cibao, donde se entregaron más de 3,000 regalos y raciones alimenticias.

La actividad reunió a más de 7,000 madres y fue organizada por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), como parte de las celebraciones del Mes de las Madres impulsadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader en distintas provincias del país.

Durante su intervención, la vicepresidenta Raquel Peña destacó el papel fundamental de las madres dominicanas en la sociedad y expresó que este reconocimiento debe mantenerse todos los días del año.

"A las madres hay que celebrarlas, honrarlas y respetarlas todos los días del año, porque son el centro de la familia y la familia es el centro de toda sociedad", expresó Peña ante miles de asistentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/16/whatsapp-image-2026-05-16-at-53945-pm-8613a517.jpeg La actividad reunió a más de 7,000 madres. (CÉSAR JIMÉNEZ.)

Cercanía con las mujeres

La funcionaria afirmó que el Gobierno busca mantener cercanía con las mujeres dominicanas y reconocer el sacrificio y la entrega que realizan diariamente en sus hogares.

"Queremos que cada una de ustedes se sienta especial y que sepa que el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader siempre las tiene presentes", manifestó.

Raquel Peña también resaltó que ninguna de las asistentes se retiraría sin recibir un obsequio durante la actividad.

"Aquí nadie se va con las manos vacías, pero más que eso, queremos que se vayan con el corazón lleno de amor y esperanza", agregó.

Más de 3,000 regalos y ayudas sociales

Por su parte, el director de la Dasac, Edgar Féliz Arbona, informó que fueron distribuidos más de tres mil regalos, entre electrodomésticos y artículos para el hogar.

Explicó que las entregas incluyeron neveras, estufas, televisores, lavadoras, juegos de comedor, muebles, abanicos, camas, canastillas y otros artículos esenciales para las familias.

"Esta es una actividad para todas las madres, sin distinción política, religiosa o social. Todas las mujeres que llegaron aquí se llevarán algo", expresó Féliz Arbona.

El funcionario indicó, además, que las madres que no resultaran favorecidas en las rifas recibirían raciones alimenticias crudas como parte de la jornada social.

"Nos hemos comprometido a que cada una de las mujeres se lleve al menos dos raciones de comida cruda", sostuvo.

Impacto social en las familias

Edgar Féliz aseguró que este tipo de actividades genera un impacto positivo en la calidad de vida de las familias vulnerables, especialmente cuando reciben electrodomésticos y equipos básicos para el hogar.

"Cuando una familia cocina en un fogón de leña y recibe una estufa nueva, eso cambia su calidad de vida. Cuando alguien no tiene una nevera y la recibe gratuitamente, eso tiene un impacto real en el hogar", expresó.

La jornada "Madres que Sostienen" inició el pasado 8 de mayo y ha recorrido distintas provincias del país como parte de un programa de acompañamiento social impulsado por el Gobierno dominicano.

En la actividad participaron, además, la gobernadora provincial Rosa Santos, el senador Daniel Rivera, el alcalde Ulises Rodríguez, así como legisladores, alcaldes y representantes comunitarios.