Matrimonios en República Dominicana caen 8.7 % respecto al año 2024; también bajan los divorcios

En el año 2025, se registraron 40,750 matrimonios en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La cantidad de matrimonios registrados en la República Dominicana disminuyó un 8.72 % durante 2025 en comparación con el año anterior, al pasar de 44,645 uniones en 2024 a 40,750, de acuerdo con datos oficiales sobre estadísticas vitales publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

El informe señala que la reducción refleja una contracción en la formalización de uniones en el país, aunque la tasa bruta de nupcialidad se ubicó en 3.75 matrimonios por cada mil habitantes.

La distribución mensual de los matrimonios muestra un comportamiento estacional. Enero concentró el mayor porcentaje de uniones registradas con 11.72 %, seguido de diciembre con 11.59 % y julio con 8.42 %. En contraste, octubre (6.33 %), septiembre (6.35 %) y noviembre (6.72 %) registraron los niveles más bajos.

Según el documento, este patrón sugiere la influencia de factores socioculturales, económicos y del calendario en la decisión de contraer matrimonio.

En cuanto a la edad de los contrayentes, las mujeres continúan formalizando uniones a edades más tempranas que los hombres. El 36.84 % de las mujeres que se casaron en 2025 tenía entre 15 y 29 años, frente al 26.60 % de los hombres en ese mismo rango de edad.

La tendencia cambia a partir de los 30 años. Entre los contrayentes de 30 a 49 años, los hombres representaron el 72.22 %, mientras que las mujeres alcanzaron el 61.95 %. La diferencia se amplía en el grupo de 50 años y más, donde los hombres representaron el 24 % de los matrimonios y las mujeres el 15.41 %.

El estudio también evidencia una diferencia en la edad promedio al momento del matrimonio. En 2025, los hombres se casaron a una edad media de 38.10 años y las mujeres a los 35.22 años, para una diferencia de 2.88 años.

No obstante, el análisis histórico muestra que la edad media al matrimonio ha aumentado en el país durante la última década. En 2013 el promedio general era de 35.03 años y en 2025 alcanzó los 38 años, lo que evidencia una postergación de la nupcialidad hacia edades más avanzadas.

Por tipo de unión

Por tipo de unión, el 87.45 % de los matrimonios registrados en 2025 correspondió a matrimonios civiles formalizados ante el registro civil. Las uniones canónicas representaron el 7.37 %, mientras que el 5.19 % restante correspondió a otras confesiones religiosas, principalmente iglesias evangélicas.

A nivel territorial, las provincias con mayores tasas de nupcialidad fueron Monseñor Nouel, con 5.59 matrimonios por cada mil habitantes; Distrito Nacional, con 5.19; y Hermanas Mirabal, con 5.16. En el otro extremo se ubicaron Elías Piña (0.92), Pedernales (1.04) y San Juan (2.01).

Disminuyen los divorcios, aunque persiste la alta divorcialidad en el país

En contraste con la disminución de los matrimonios, los divorcios también registraron una reducción durante 2025. En el país se contabilizaron 24,711 divorcios, un 6.29 % menos que en 2024, cuando se registraron 26,369 casos.

El Distrito Nacional presenta la tasa más elevada con 6.19 divorcios por cada mil habitantes, seguido de Santiago (4.16) y Valverde (4.05), lo que indica una mayor concentración de divorcios en estos territorios.

En contraste, las tasas más bajas se registran en Elías Piña (0.17), Santo Domingo (0.48) y Pedernales (0.88 divorcios por cada mil habitantes), reflejando una menor incidencia de este fenómeno.

La tasa bruta de divorcialidad se situó en 2.27 divorcios por cada mil habitantes. El informe indica que, aunque este indicador ha mostrado fluctuaciones moderadas entre 2013 y 2025, la comparación más reciente refleja una leve contracción en el nivel de disolución de uniones en el país. En 2024, la tasa se situaba en 2.44.

El documento también señala que en 2020 se produjo un comportamiento atípico en el registro de divorcios debido a factores coyunturales que afectaron la tramitación de estos procesos.