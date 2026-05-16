Mujer que denunció en redes sociales temer por su vida salió voluntariamente de una casa de acogida

Anabel Díaz permaneció en una casa de acogida desde el 5 hasta el 11 de mayo junto a su hija, antes de solicitar un egreso voluntario para trasladarse a Santiago con su madre, mientras continúa la búsqueda de su presunto agresor. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Mujer informó que Anabel Díaz, la joven que denunció públicamente agresiones físicas, amenazas de muerte y presunta violencia psicológica por parte de su pareja, ingresó a una casa de acogida junto a dos menores de edad el pasado 5 de mayo, donde permaneció hasta el día 11 de ese mismo mes bajo medidas de protección y acompañamiento especializado.

Según detalló la institución en un comunicado oficial, la víctima solicitó posteriormente un egreso voluntario para trasladarse junto a su madre a un lugar seguro con otros familiares.

La entidad explicó que la decisión fue tomada por la propia joven, mientras continúa abierto el proceso judicial relacionado con las denuncias presentadas contra su pareja, identificado como Fausto Ezequiel Valdez Cordero.

Operativos de búsqueda continúan activos

El Ministerio de la Mujer confirmó además que las autoridades mantienen activa la búsqueda del señalado agresor, quien continúa prófugo.

En ese sentido, informó que agentes de la Policía Preventiva y miembros de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) realizan operativos para localizar a Valdez Cordero y ejecutar las acciones correspondientes.

Mientras tanto, la institución aseguró que mantiene disponible para Anabel Díaz acompañamiento legal, psicológico y otros servicios orientados a garantizar su protección y bienestar.

"Desde la institución se reitera que continúa el seguimiento y acompañamiento al caso, en coordinación con las autoridades competentes, priorizando en todo momento la protección de la víctima y el debido proceso", señala el comunicado.

El caso de Anabel Díaz tomó notoriedad pública luego de que la joven difundiera en redes sociales mensajes, videos y capturas en los que aseguraba temer por su vida y por la seguridad de sus hijos.

"¿En serio van a dejar que yo sea una más?", escribió en una publicación que rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales.

En varios de los audiovisuales compartidos por la denunciante se observan presuntos episodios de violencia y escenas de tensión en presencia de menores de edad, incluyendo momentos en los que se escucha a una niña llorar desesperadamente.

La joven también denunció haber recibido amenazas de muerte y expresó sentirse desprotegida pese a las evidencias presentadas contra el señalado agresor.

"Si algo me llega a pasar, ya hay evidencia de lo que estoy viviendo", manifestó en otra de sus publicaciones.

El caso ha vuelto a colocar sobre la mesa el papel de las casas de acogida como mecanismo de protección para mujeres víctimas de violencia de género en República Dominicana.

Estos refugios, coordinados por el Ministerio de la Mujer, ofrecen espacios confidenciales donde las víctimas reciben protección física, asistencia psicológica, orientación legal, atención médica y acompañamiento social junto a sus hijos menores de edad.

Las autoridades recordaron que el ingreso y permanencia en estos espacios es voluntario, por lo que las usuarias pueden solicitar su salida cuando así lo decidan.

La situación ocurre en medio de una creciente preocupación social tras recientes casos de feminicidio en el país, entre ellos el asesinato de Esmeralda Moronta, quien había denunciado previamente a su agresor antes de ser asesinada.

Líneas de ayuda disponibles

El Ministerio de la Mujer reiteró que, ante situaciones de emergencia relacionadas con violencia de género , las personas pueden comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 .

reiteró que, ante situaciones de emergencia relacionadas con , las personas pueden comunicarse con el de Atención a Emergencias y Seguridad . Asimismo, recordó que la Línea *212 permanece disponible de manera gratuita para orientación , apoyo y seguimiento de casos.

permanece disponible de manera gratuita para , y seguimiento de casos. La institución aseguró que continuará fortaleciendo la respuesta estatal frente a cualquier manifestación de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas.