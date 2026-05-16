Una mujer denunció públicamente haber sido víctima de constantes agresiones físicas y amenazas de parte de su actual pareja, identificado solo como "Keka", a quien acusa además de intimidarla y advertirle que la va a matar.

La joven Anabel Díaz decidió hacer públicas imágenes, mensajes y videos en sus redes sociales, asegurando que teme convertirse en una nueva víctima de feminicidio ante la falta de respuestas de parte de las autoridades.

"¿En serio van a dejar que yo sea una más? ¿No hay quien tenga los pantalones de apresar ese hombre?", expresó en una de sus publicaciones, donde también cuestiona que mientras ella vive con miedo y viendo su vida "destruirse", su presunto agresor continúa actuando "como que no ha hecho nada".

En otro de los mensajes compartidos, la mujer manifestó sentirse abandonada por el sistema judicial y denunció que, pese a haber presentado evidencias, no ha recibido la protección que considera necesaria.

"Van 11 días y tengo que vivir como que la que le faltó a la justicia fui yo. Este es el sistema al que me refería cuando publiqué las evidencias de mi agresor: un sistema ineficiente que aun teniendo todas las pruebas no hace nada", escribió.

"Nadie merece vivir con miedo" Anabel Díaz Denunciante “

Asimismo, aseguró que personas cercanas al señalado agresor estarían intentando presionarla para que retire las acusaciones y elimine las publicaciones realizadas en redes sociales.

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"Pueden mandarme a tumbar la cuenta de Instagram mil veces si quieren y voy a hacer mil más, porque no me voy a quedar callada", afirmó en otro mensaje difundido ayer.

Videos de agresiones

De acuerdo con el material audiovisual divulgado por la denunciante, en varios videos se observan presuntos episodios de violencia tanto contra ella como contra su hija menor de edad.

En una de las grabaciones se escucha a la niña llorando desesperadamente mientras ocurre una discusión. En otro audiovisual, según la denuncia, se observa al hombre detener su vehículo en plena vía pública, golpear a la mujer y arrastrarla hacia una vivienda.

(Videos con imágenes sensibles)

La joven sostiene que las agresiones no son recientes y que el denunciado habría enfrentado situaciones similares anteriormente, aunque, según afirma, habría evitado consecuencias legales mediante influencias y recursos económicos.

"Hoy me veo en la necesidad de hablar públicamente porque mi seguridad está en riesgo. No publico esto por venganza, sino por protección. Si algo me llega a pasar, ya hay evidencia de lo que estoy viviendo", expresó.

Temor tras tragedia reciente

La denuncia se produce pocos días después del feminicidio de Esmeralda Moronta, un hecho que conmocionó a la población dominicana.

Moronta, de 33 años, murió tras ser atacada a tiros por su expareja, Omar Tejada, quien posteriormente se quitó la vida.

Según las investigaciones, Esmeralda fue perseguida por su expareja tras salir de la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este/Norte, donde ella acudió a querellarse en su contra por presunto acoso y rastreo mediante GPS.

Testigos indicaron que el hombre esperó a la víctima afuera de la fiscalía y se generó una persecución que terminó en desgracia.

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La tragedia provocó temor e indignación entre residentes de la zona, quienes aseguran que nunca habían presenciado un hecho de tal magnitud y reclaman mayor protección para las mujeres víctimas de violencia.

Mientras tanto, la joven que ahora hace pública su denuncia insiste en que su único objetivo es mantenerse con vida y proteger a sus hijos.

"Nadie merece vivir con miedo", concluyó.