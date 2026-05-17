Acueducto de Ocoa será inaugurado el próximo domingo, informa Inapa

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, informó que el acueducto Sabana Larga–San José de Ocoa será inaugurado el próximo domingo, obra que, según afirmó, responde a una demanda histórica de la provincia.

De acuerdo con lo informado por medio de una nota de prensa, el acto será encabezado por el presidente Luis Abinader y el director de la entidad.

"Arnaud sostuvo encuentros con líderes comunitarios de los municipios de San José de Ocoa y Sabana Larga, donde escuchó planteamientos de residentes sobre el servicio de agua potable", refiere la nota de prensa.

Reuniones con líderes comunitarios

Las reuniones se realizaron en la Alcaldía de Sabana Larga y en la Gobernación Provincial de Ocoa, con la participación de la gobernadora Olivia Castillo Peralta; el alcalde Pedro Alberto Castillo Casado; el subdirector del Inapa, Wáscar Martínez; el director de Aguas Potables, Luis José Popa, y el encargado provincial, Manuel Casado, entre otros funcionarios.

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Inversiones en el sistema de agua

Arnaud sostuvo que la provincia cuenta ahora con un sistema de agua más eficiente y destacó las inversiones realizadas en la obra.

Según explicó, entre 2004 y 2020 la inversión en el sistema fue de 50 millones de pesos, mientras que la actual gestión ha destinado 1,400 millones de pesos para la solución del acueducto Sabana Larga–Ocoa.

"El presidente Luis Abinader ha puesto el ojo en San José de Ocoa y cumplió su palabra, y por eso estamos aquí", expresó el funcionario.