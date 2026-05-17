"La sociedad tiene una tarea pendiente", dice arzobispo de Santiago sobre violencia contra mujeres

Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santiago, en la misa de la LX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. ( CÉSAR JIMÉNEZ )

El arzobispo metropolitano de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, manifestó este domingo su preocupación por el incremento de los feminicidios en República Dominicana y aseguró que la sociedad mantiene una "tarea pendiente" en materia de educación y formación en valores.

Al ser abordado por periodistas al concluir la misa de la LX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, celebrada en la Catedral Santiago Apóstol, el prelado lamentó los recientes hechos de violencia contra mujeres registrados en el país.

"Cada vez que veo esto y escucho esto, digo que la sociedad tiene una tarea pendiente. La tarea de concientizar a los hombres para que no hagan esto, pero para que se convenzan desde dentro", expresó.

Monseñor Rodríguez afirmó que la formación en el hogar y la educación basada en valores son fundamentales para prevenir este tipo de tragedias.

"Mientras cosas así ocurran, nuestra sociedad tiene muy pendiente la educación, la formación en valores y la formación humana integral", sostuvo.

Un llamado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/whatsapp-image-2026-05-17-at-105620-am-6951631c.jpeg El arzobispo metropolitano de Santiago fue abordado por la prensa al concluir misa. (CÉSAR JIMÉNEZ)

El arzobispo también hizo referencia a un caso reciente ocurrido en Santo Domingo, donde una mujer perdió la vida frente a una fiscalía, y cuestionó que una persona que acudía en busca de protección terminara siendo asesinada.

"Una persona que va angustiada a buscar protección, saliendo de las manos de quienes debían protegerla, fue ahí mismo donde la privaron de la vida", lamentó.

Durante el encuentro con la prensa, el líder religioso también se refirió al debate generado por el acuerdo relacionado con la recepción en tránsito de deportados desde Estados Unidos hacia República Dominicana.

Monseñor Rodríguez aclaró declaraciones emitidas anteriormente sobre el tema y enfatizó que toda persona merece ser tratada con dignidad.

"Los seres humanos somos seres humanos. No somos desechos ni mucho menos", expresó.

Asimismo, consideró que las personas deportadas deben ser retornadas a sus respectivos países de origen.

"Si una persona hay que enviarla de un país a otro, debe ser a su propio país, no al Congo, Colombia o República Dominicana sino son de esas nacionalidades", afirmó.

En relación con el llamado a paro realizado por jueces del país, el arzobispo señaló que no conoce en profundidad las causas del movimiento, aunque consideró legítimo que los magistrados reclamen mejores condiciones si sus demandas son justas.

"Los jueces son seres humanos y tienen un papel en la sociedad. Si la institución no les posibilita realizar bien su trabajo, tienen derecho de alguna manera a quejarse", indicó.

Las declaraciones fueron ofrecidas luego de concluir la misa organizada por la Pastoral Arquidiocesana de la Comunicación, en la que participaron representantes de medios y gremios periodísticos de Santiago.

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