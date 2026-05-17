Ejército incauta más de 96 mil cigarrillos de contrabando ocultos en camioneta en Valverde

Durante la inspección, los agentes localizaron un compartimento modificado en la parte trasera, debajo del chasis, donde estaban ocultos 481 paquetes de cigarrillos marca Capital. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos a la Cuarta Brigada de Infantería, decomisaron un cargamento de 96,200 cigarrillos de contrabando ocultos en una camioneta intervenida durante un operativo de patrullaje en el municipio de Esperanza, provincia Valverde, informó este domingo la entidad.

De acuerdo con el informe militar, los soldados dieron seguimiento a una camioneta Chevrolet S10, color gris y placa L089127, que transitaba por la carretera Cacheo. El conductor, al percatarse de la presencia de los militares, emprendió la huida y dejó abandonado el vehículo.

"Durante la inspección, los agentes localizaron un compartimento modificado en la parte trasera, debajo del chasis, donde estaban ocultos 481 paquetes de cigarrillos marca Capital, de procedencia extranjera", indica el documento.

La mercancía ilícita y el vehículo fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del ERD, para los fines correspondientes y su posterior entrega a las autoridades competentes.

El Ejército aseguró que mantiene activos los operativos de vigilancia y control en distintos puntos del país, con el objetivo de combatir el contrabando y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad y la economía nacional.

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