Familiares de víctimas del caso Jet Set marchan frente al Palacio de Justicia para exigir sanciones

Marcha en demanda de justicia por las víctimas del derrumbe de la discoteca Jet Set, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, este domingo 17 de mayo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Familiares de las víctimas y sobrevivientes del derrumbe de la discoteca Jet Set realizaron este domingo una marcha frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exigir justicia por la tragedia que dejó 236 fallecidos.

Vestidos de blanco y portando pancartas con mensajes alusivos a la búsqueda de justicia, decenas de personas, incluidos menores de edad, participaron en la manifestación pacífica convocada por allegados de las víctimas.

Durante la actividad, uno de los participantes leyó una proclama en la que cuestionaron el manejo judicial del caso y reclamaron que se determinen responsabilidades penales.

"Hoy no marchamos solo por nuestros muertos; marchamos porque la dignidad de más de 235 personas y la dignidad misma de toda una nación no puede quedar oculta bajo el peso del dinero, la influencia, el poder y la indiferencia", expresó uno de los voceros durante la lectura del documento.

Los manifestantes también criticaron lo que consideran una respuesta insuficiente del Ministerio Público en el proceso judicial abierto tras el colapso del centro nocturno.

Otro de los familiares afirmó que, aunque entienden que su ser querido no volverá a la vida, eso no sustituye la necesidad de justicia penal. "Lo único que nos puede dar un poco de tranquilidad es impedir que esto quede impune y exigir que se haga justicia", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/whatsapp-image-2026-05-17-at-33945-pm-b139debc.jpeg Una de las pancartas con mensajes alusivos a la búsqueda de justicia. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/whatsapp-image-2026-05-17-at-34049-pm-e73d23a0.jpeg Una sobreviente de la tragedia de la discoteca Jet Set. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

Avances en el proceso judicial

Actualmente, el caso avanza en los tribunales con la lectura de la acusación durante la audiencia preliminar contra los hermanos Maribel Espaillat y Antonio Espaillat, imputados por el desplome de la discoteca.

Los abogados de los Espaillat aseguran haber alcanzado acuerdos de compensación económica con el 70 % de los familiares de las víctimas mortales y con personas heridas en la tragedia.

En contraste, representantes legales de las víctimas han insistido en que estos tratos no sustituyen la necesidad de establecer responsabilidades penales, reiterando su exigencia de justicia y sanciones proporcionales a la magnitud del hecho.

Te puede interesar Sobrevivientes del Jet Set recuentan pérdidas y momentos bajo los escombros ante el tribunal