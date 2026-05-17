Apresan a dos personas incluyendo a un menor de edad por homicidio en San Pedro de Macorís

La Policía Nacional informó la noche de este domingo que apresó a dos personas, incluyendo a un menor de edad, por su presunta implicación en un homicidio ocurrido la noche de ayer sábado en la calle Coral, sector Villa Faro, provincia San Pedro de Macorís.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, Edy Yoneudi Valera,(a) Nano, de 19 años, y Y.F.T.L, de 17 años, están acusados de quitarle la vida con un arma blanca a Tomy Israel Queliz Hernández, (a) Maestro Queliz, de 28.

Las autoridades indicaron que la víctima falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Docente Antonio Musa, de esa ciudad.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la noche del sábado cuando los imputados supuestamente atacaron a la víctima en su vivienda.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el origen de la agresión, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes.

Adolescente investigado en San Cristóbal

Otro caso ocurrido recientemente, que indica la presunta implicación de un menor de edad en hechos criminales, ocurrió en Hato Dama, provincia San Cristóbal.

Un adolescente de 14 años de edad está siendo investigado con relación a la muerte de, Raudier Steben Martínez Corporán, de 10 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el arroyo La Reja de la citada localidad.

El menor había sido reportado desaparecido por su madre, por lo que miembros policiales iniciaron labores de búsqueda y entrevistas.

La Policía dijo que el adolescente fue la última persona vista en compañía del menor fenecido. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, dijo que el adolescente vive en la zona donde fue encontrado el cuerpo de Raudier.

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El caso es investigado conforme a los protocolos correspondientes por las autoridades competentes de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes.