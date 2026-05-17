En República Dominicana nacieron más varones que hembras durante 2025

De acuerdo con el informe, el 50.79 % de los nacimientos correspondió a niños, mientras que el 49.18 % fueron niñas. ( FUENTE EXTERNA )

En la República Dominicana nacieron más hombres que mujeres durante el año 2025, según los datos del Anuario de Estadísticas Vitales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que registró un total de 123,759 nacimientos ocurridos y registrados en ese período.

De acuerdo con el informe, el 50.79 % de los nacimientos correspondió a niños, mientras que el 49.18 % fueron niñas y un 0.03 % quedó registrado como sexo no declarado.

Impacto demográfico y tendencias en la natalidad dominicana

Las estadísticas reflejan un índice de masculinidad de 103.06, indicador que expresa que por cada 100 niñas nacieron aproximadamente 103 niños durante el año analizado.

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El documento señala que este comportamiento se encuentra dentro de los rangos esperados para el nivel de nacimientos y responde a una regularidad biológica observada en la mayoría de las poblaciones, donde suele registrarse una ligera predominancia de nacimientos masculinos.

La ONE explica que la estructura por sexo al nacer constituye un indicador clave para el análisis demográfico, debido a que influye en la configuración futura de la población y en la evolución de otros indicadores asociados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-15-at-44507-pm-5a4a96a7.jpeg Distribución porcentual de los nacimientos, según el sexo del recién nacido, 2025 (ONE)

Variación anual en el número de nacimientos

Asimismo, el informe establece que la sobremasculinidad observada al nacimiento tiende a compensarse a lo largo del ciclo de vida por la mayor mortalidad masculina, lo que contribuye posteriormente a una convergencia gradual entre hombres y mujeres en edades más avanzadas.

Además de la distribución por sexo, el anuario indica que en 2025 el país registró una disminución de 14.6 % en los nacimientos ocurridos y registrados respecto al año anterior.



