Rudecindo Pimentel Castro, mayor general retirado, muere a los 88 años

El mayor general retirado del Ejército Rudecindo Pimentel Castro falleció la noche de ayer en esta capital a la edad de 88 años.

Trayectoria militar y cargos públicos

Con el rango de coronel sirvió en el período 1978-1982 como asistente militar y encargado del despacho del presidente Antonio Guzmán.

En el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco se desempeñó, con asiento en el Palacio Nacional, como enlace de la Presidencia de la República y la entonces Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Más tarde -con categoría de general- como secretario de Estado de Interior y Policía.

Fue pensionado por el Poder Ejecutivo en las postrimerías de la administración de Jorge Blanco con el rango de mayor general.

El deceso enluta a su esposa Luisa Teresa Pimentel y a sus hijos Ruddy, Inés y Laura.

Detalles del velatorio y datos familiares

El velatorio se lleva a cabo este domingo en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Continuará este lunes, y a las 11 de la mañana habrá una misa en el mismo lugar. A las 12:30 del mediodía el féretro saldrá hacia el Jardín Memorial.

Pimentel Castro nació en Baní en 1938, hijo de los esposos Rudecindo Pimentel Rivera e Inés Castro. En esa ciudad desarrolló su infancia y juventud hasta que ingresó como cadete en 1958 a la academia militar.

Fueron sus hermanos Luis María Pimentel Castro, primer director de la Autoridad Portuaria Dominicana, quien murió en el 2024. Así mismo fueron sus hermanos Homero, Josefina, Aquiles, Marianela, Daysi, Miriam, Inés y Lázaro Euclides (quien fue fiscal del Distrito Nacional), fallecidos todos. Vive y reside en Nueva York Henry Pimentel Castro.

Hermanos de padre del antiguo oficial fallecido eran César Freddy Núñez Pimentel (+) y Ernesto Núñez Pimentel, ambos de Paya, Baní, así como Diana Atenas (+) y los periodistas Saúl Pimentel y José Pimentel Muñoz, del ramo familiar de San Cristóbal.