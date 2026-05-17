Acusado por muerte de una mujer en La Toronja permanece detenido en destacamento de Los Mina

Camilo Rodríguez, acusado de matar a Indhira Carolina Beltré, está detenido en el destacamento Felicidad, en Los Mina, Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Camilo Rodríguez, de 52 años de edad, quien es acusado de quitarle la vida a Indhira Carolina Beltré, de 33 años, permanecerá detenido en el Destacamento Policial Ensanche Felicidad, ubicado en Los Mina, municipio Santo Domingo Este.

De acuerdo con agentes de la referida sede policial, el imputado será trasladado este lunes a la Fiscalía de Santo Domingo Este, donde se le conocerá solicitud de medida de coerción.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo en una casa del callejón 7 de la calle Duarte, en La Toronja del referido municipio, cuando Rodríguez supuestamente le quitó la vida a Beltré con un arma blanca.

Imairy Sánchez, pariente de la hoy occisa, declaró a la prensa que el acusado y la víctima estaban separados desde hace un tiempo, sin embargo, mantenían un trato cordial.

"No se habían dejado porque hubo un problema ni tema de celos, nada de eso. Simplemente tenían una buena comunicación y se llevaban bien", sostuvo Sánchez.

Asimismo, Jackson Mercedes, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Santo Domingo Este, reaccionó con asombro ante el suceso, asegurando que desde fuera se percibían "estables".

La víctima dejó en la orfandad a dos niñas menores de edad.

Discusión

Según las declaraciones de Mercedes, aproximadamente entre las 8:30 y 9:00 de la mañana de hoy, el acusado le confesó que había tenido una discusión con Indhira y que esta "intentó lanzarse del vehículo".

Narró que posterior a la conversación con el agresor, comunicó lo sucedido al comandante de la Policía.

Al entrar a la casa, las autoridades pudieron percatarse de que en el interior había vidrio en el piso y evidencias de que se produjo un enfrentamiento físico entre ambos.

En los últimos cinco días al menos dos feminicidios se han registrado en el municipio de Santo Domingo Este.