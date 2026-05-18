Una década después de aquellas primeras entrevistas, cuando eran adolescentes de 15 años, estos jóvenes dominicanos vuelven a mirarse en el espejo de sus propias ideas.

El ejercicio revela que su forma de pensar no es tan diferente a la de aquel entonces, pero también matices que llegan con la adultez: mayor conciencia económica, escepticismo frente a la información digital y experiencias que amplían su visión del mundo.

En 2016 se les consultó por el 15 aniversario de Diario Libre. En ese momento hablaban desde la intuición y la vivencia limitada de la adolescencia; hoy lo hacen desde las responsabilidades que asumen y el contacto con problemáticas nacionales que les afectan, como el costo de la vida, la inmigración o la desinformación.

En temas sociales como el matrimonio homosexual o el aborto, algunos mantienen posturas firmes, mientras otros incorporan argumentos más complejos.

Pero hay un punto en común: la creciente desconfianza hacia lo que circula en internet y la revalorización de fuentes informativas tradicionales. En ese sentido, Diario Libre aparece como un referente de credibilidad.

Ana Karla Camejo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/ana-karla-f5638922.jpg Ana Karla Camejo. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

A los 15 años rechazaba la política y defendía el matrimonio igualitario como "la unión de dos amores". 10 años después, insiste en que "no he cambiado tanto" y mantiene su desinterés político, aunque ahora identifica problemas concretos como la inmigración y el alto costo de la vida.

Sobre el matrimonio gay, piensa igual: "amor es amor", reafirma. Sin embargo, su relación con la información ha evolucionado. Antes no cuestionaba las fuentes; hoy desconfía: "cualquier persona puede inventar cualquier cosa", por lo que solo cree en "fuentes que sean de peso".

Sobre el aborto, ahora tiene un pensamiento más concreto que en su adolescencia: apoya su aprobación en ciertos casos, argumentando que traer hijos en condiciones adversas puede ser "peligroso para nuestra sociedad".

Raymond Cruz

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/raymond-355ae501.jpg Raymond Cruz. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

A los 15 años veía la tecnología como indispensable y apoyaba el matrimonio igualitario porque "cada quien tiene un gusto diferente". A los 25, tras graduarse de odontología e insertarse en el mundo laboral, reconoce que "he ido madurando" y que antes era "un poco inocente".

Su preocupación principal ahora es la economía: "La canasta básica ha subido bastante... muchas personas trabajan para sobrevivir".

Aunque mantiene su postura sobre el matrimonio homosexual ("amor es amor", es su lema), es más neutral en cuanto al aborto.

"Hay situaciones que sí lo amerita y otras que no. Entonces yo prefiero no decir ni sí ni no", refiere.

El mayor cambio aparece en su relación con la información. Si antes confiaba sin cuestionar, ahora advierte sobre la manipulación digital: "cualquier cosa se puede distorsionar". Por eso, recurre a medios tradicionales como fuentes confiables. En ese proceso, mantiene a Diario Libre como su "fuente número uno", aunque principalmente a través de redes sociales.

Daniela Disla

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/daniela-disla-c2316c6e.jpg Daniel Disla. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

A los 15 años celebraba la tecnología por su utilidad práctica (leer, comunicarse y entretenerse). A los 25, tras estudiar psicología en Canadá, se ha vuelto más analítica. Aunque afirma que siempre fue "muy mente abierta", reconoce que la exposición a otras culturas "expandió mucho" su forma de ver el mundo.

Hoy le preocupan temas estructurales como la autonomía de la mujer y el feminicidio, mostrando una sensibilidad social más desarrollada. En política, pasa de no mencionarla a interesarse por ella.

Su consumo de información también cambió: ahora evalúa el origen y método de los datos, adoptando un enfoque "muy científico" y crítico frente al contenido que busca reacciones más que informar.

Mantiene firme su posición en temas sociales: "el amor nunca es un crimen" y defiende la separación Iglesia-Estado. Sobre el aborto, es clara: apoya la autonomía de la mujer y cuestiona posturas que no garantizan calidad de vida.

Adrian Eusebio

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/adrian-eusebio-2c5de46c.jpg Adrian Eusebio. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

A los 15 años veía la tecnología como parte esencial de su vida. A los 25, ese interés se mantiene, tanto así que emprendió un proyecto en inteligencia artificial. La política siempre le interesó y hoy en día la define como "una herramienta para ayudar".

En cuanto al país, destaca el potencial en turismo y tecnología. También desarrolla una postura crítica sobre la desinformación, afirmando que vivimos en "una era más de desinformación". Sin embargo, considera que la inteligencia artificial le ha permitido distinguir mejor entre lo falso y lo verdadero.

"Con el uso de la inteligencia artificial definitivamente yo puedo tener muy buenos filtros sobre qué es real y qué no y me ayuda bastante a encontrar información real".

Adrian mantiene su apoyo al matrimonio igualitario y su visión sobre el aborto equilibra empatía por casos complejos con su respeto por la vida.

Jorge Miguel Ruiz

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/jorge-miguel-ruiz-7bc5d463.jpg Jorge Miguel Ruiz. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

A los 15 años su identidad giraba en torno a la música, con gustos que iban del merengue al rock. A los 25, esa pasión se consolida en sustento económico: da clases y realiza shows. A la par, estudia publicidad. Sin embargo, asegura que "mi forma de ser... no ha cambiado mucho".

Su principal preocupación ahora es económica: siente que, aunque algunas variables mejoren, "los gastos suben" y el dinero no rinde.

En temas sociales, su postura es más compleja. Aunque afirma que "cada quien que haga lo que quiera", justifica la no legalización del matrimonio homosexual desde una visión cultural y religiosa del país.

""Aquí en RD el escudo tiene una Biblia, por ende, nuestra nación es, sobre todo, creyente. Y ¿qué dice la Biblia? Habla acerca de que hombre con hombre no está... Así que no veo mal el hecho de que aquí en RD no lo quieran legalizar".

Sobre el aborto, es más tajante: "Cada quien que haga con su cuerpo lo que quiera, sin embargo, yo sigo opinando que eso es matar a una gente, para mí eso y matar a una gente es lo mismo".

En cuanto a la información, reconoce tanto riesgos como ventajas: "no hay que agarrar lo primero que uno vea", sino analizar. Aunque usa poco las redes, afirma que cuando ve una noticia, "me pongo a investigar de una vez".

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