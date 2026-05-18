El narcotráfico amplía sus operaciones en el país

Autoridades de la DNCD muestran parte de un alijo de drogas, presunta cocaína, incautada en Pedernales. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Mientras el Gobierno impulsa proyectos turísticos y promesas de desarrollo en el sur del país, las estadísticas antidrogas reflejan otra realidad que avanza por las costas y provincias fronterizas, donde las rutas del narcotráfico continúan afianzándose.

El Informe Estadístico Anual del Observatorio Dominicano de Drogas (ODD) reveló que durante 2025 las provincias Pedernales y Peravia concentraron el 50.21 % de toda la cocaína decomisada en el país.

Ese año, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) reportó la ocupación de 29,249 kilogramos de sustancias ilícitas, de los cuales 18,865.43 kilos correspondieron a cocaína, la droga con mayor presencia.

Solo Pedernales registró 5,698.71 kg de cocaína, equivalente al 30.21 % del total nacional, le siguió Peravia con 3,772.91 kilos, para un 20 %, de acuerdo con el informe.

En conjunto, ambas provincias del sur acumularon 9,471.61 kilogramos de cocaína decomisada, en un escenario que evidencia cómo las rutas marítimas continúan siendo utilizadas por las estructuras criminales para movilizar cargamentos ilícitos mediante lanchas rápidas a través de las costas dominicanas.

Las estadísticas también muestran otros puntos de alta incidencia como La Altagracia, en el este, con 3,338.14 kilogramos de cocaína incautados, representando un 17.69 %; Santo Domingo con 3,302.46 kg (17.51 %); y San Pedro de Macorís, también en la zona este, 1,509.02 kg (8 %).

Marihuana

La misma dinámica se refleja en las incautaciones de marihuana.

Santo Domingo, Pedernales y Peravia concentraron el 80.94 % de toda la marihuana ocupada durante 2025, según las estadísticas oficiales.

Santo Domingo reportó 4,177.13 kilogramos, equivalentes al 40.49 % del total nacional, ubicando el mayor número.

Pedernales aparece en segundo lugar con 3,316.80 kilos (32.15 %), mientras Peravia acumuló 856.46, correspondiente al 8.30 %.

Las cifras también sitúan a Montecristi entre las provincias con mayor volumen confiscado con 597.85 kg (5.79 %).

Más atrás figuran La Romana, con 278.66 kg (2.70 %), así como Puerto Plata y La Altagracia, con 171.31 y 171.20 kilogramos, respectivamente.

El impacto del narcotráfico no solo se refleja en las estadísticas de decomisos. Durante 2025, las autoridades reportaron 47,600 personas detenidas por violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, con la mayor cantidad de arrestados entre jóvenes de 18 y 25 años, donde el 99 % de los detenidos fueron hombres.

A esto se suma la incautación de 2,134 medios de transporte utilizados en operaciones de narcotráfico donde las motocicletas representaron el 77.74 % de los vehículos ocupados con 1,659 unidades.

Deportados y detenidos Los datos también reflejan el impacto social y violento del narcotráfico. Durante el año pasado fueron reportados 62 homicidios y 61 heridos vinculados a conflictos por drogas. El Sistema Nacional de Emergencias 911 registró 4,019 eventos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas, mientras la Dirección de Migración deportó a 731 dominicanos por violaciones a la Ley 50-88, de los cuales 707 eran hombres y 24 mujeres, la mayoría procedentes de Estados Unidos. En cuanto a las incineraciones realizadas por el Inacif, fueron destruidos 29,796.78 kilos de drogas, la mayor parte era cocaína con 18,544.44 kilogramos (62.24 %) y marihuana con 10,914.26 kilogramos (36.63 %).