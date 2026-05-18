"Muchas mujeres pudieron haber sido salvadas": Faride reconoce fallas ante feminicidios

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful. ( JOLIVER BRITO )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció este lunes que el Estado dominicano ha fallado en la respuesta preventiva frente a los feminicidios, al admitir que "muchas mujeres pudieron haber sido salvadas" si el sistema hubiese actuado a tiempo.

Tras la reunión de seguimiento del Plan de Seguridad Ciudadana, la funcionaria expresó su preocupación por el aumento de ocho casos de feminicidio registrados este año en comparación con el mismo período de 2025.

"Hemos fallado también como sistema al dar una respuesta preventiva para que muchas mujeres sean salvadas", declaró Raful al presentar los datos tras el encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader.

Feminicidios crecen 36 %

Según las estadísticas presentadas por el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, hasta el 17 de mayo de 2026 se habían registrado 30 feminicidios íntimos, frente a 22 casos reportados en igual período de 2025, lo que representa un incremento de ocho casos, equivalente a un 36.4 %.

Las cifras oficiales indican, además, que, aunque los feminicidios íntimos han disminuido respecto a años anteriores —71 casos en 2024 y 60 en 2025 para el mismo corte—, la tendencia de este año refleja un repunte preocupante.

Raful sostuvo que cada muerte constituye "una tragedia nacional y social" y afirmó que el tema ha sido uno de los más trabajados dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta de Seguridad.

"Para mí, como madre y como mujer, tiene otro significado, sobre todo porque antes de ser ministra he tenido una vida pública bastante identificada con la defensa de los derechos de las mujeres y con la necesaria protección que el Estado dominicano debe proveer ante situaciones de riesgo", expresó.

Transformación cultural

Raful señaló que, mientras no exista una transformación cultural profunda en torno al respeto hacia las mujeres, los esfuerzos institucionales seguirán siendo insuficientes.

"Hasta que no logremos una equidad desde el punto de vista cultural, los esfuerzos que hacemos desde los roles que nos corresponden nunca serán suficientes", afirmó.

Solo cuatro víctimas habían denunciado

Las estadísticas presentadas revelan que, de los 30 feminicidios registrados este año, únicamente cuatro víctimas habían realizado denuncias previas ante las autoridades, mientras que 26 casos —equivalentes al 87 %— nunca fueron reportados formalmente.

El informe también establece que los feminicidios forman parte de los 191 homicidios vinculados a conflictos sociales registrados hasta la fecha, categoría que representa el 40.9 % de los 467 homicidios totales contabilizados.

Dentro de ese universo de conflictos sociales, los feminicidios representan el 15.7 % de los casos.

Raful insistió en la necesidad de fortalecer las vías de denuncia y protección para las mujeres en situación de riesgo.

"Tenemos que seguir abriendo puertas de acceso para que las instituciones del Estado encargadas de garantizar la vida continúen trabajando de manera conjunta", indicó.

Asimismo, consideró que la articulación entre las distintas instituciones de seguridad y justicia resulta clave para enfrentar la violencia de género y prevenir nuevos casos.

"Esta Fuerza de Tarea es un ejemplo de la necesidad de trabajar de manera coordinada. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos con una visión integral, pero no es suficiente", dijo.

La funcionaria concluyó asegurando que las autoridades continuarán reforzando las acciones preventivas y los mecanismos de protección para evitar que los feminicidios continúen afectando a las familias dominicanas.

"Vamos a seguir trabajando con las herramientas que tengamos y pondremos a disposición todo lo necesario para lograr que esta no siga siendo una triste realidad que lacera las estructuras sociales de la República Dominicana", manifestó.