La DNCD incauta 120 paquetes de cocaína ocultos en equipos médicos en puerto Caucedo

La cocaína decomisada por las autoridades en puerto Caucedo. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público (MP), incautaron 120 paquetes de cocaína en el puerto Multimodal Caucedo, ubicado en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

La droga fue descubierta en un contenedor que sería enviado a Róterdam, Países Bajos, durante las labores de inspección en el área, en las que también participaron otros organismos del Estado, como la Dirección General de Aduanas (DGA).

De acuerdo con los informes de inteligencia, la sustancia fue detectada mediante una máquina de rayos X, luego de que se identificaran imágenes discrepantes en el cargamento.

La DNCD detalló que, en el contenedor cargado de equipos médicos para exportación, se encontraron cinco bultos que contenían un total de 120 paquetes de cocaína, envueltos con cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.

Según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la droga tuvo un peso total de 123.13 kilogramos.

Investigación en curso

El Ministerio Público y la DNCD informaron que ampliaron las investigaciones para identificar y apresar a todos los integrantes de la red criminal involucrada en la frustrada operación de narcotráfico internacional.

En ese sentido, las agencias de seguridad del Estado ratificaron que mantienen una ofensiva firme y sostenida contra el narcotráfico, para fortalecer las operaciones de interdicción en puertos, aeropuertos, costas y fronteras, como parte de las estrategias dirigidas a cerrar el paso a las redes de criminalidad organizada transnacional.