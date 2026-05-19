Abinader autoriza la extradición de dos dominicanos a Estados Unidos por narcotráfico

Imagen ilustrativa de una persona detenida. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader autorizó este martes la extradición de los dominicanos Luis Then Martínez y Missaelle Morales Silvestre hacia los Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por narcotráfico y asociación delictiva.

Las disposiciones están contenidas en los decretos 337-26 y 338-26.

Según el decreto 337-26, a Then Martínez se le acusa de asociación delictuosa en segundo grado, operar como traficante de drogas a gran escala, venta de sustancias controladas en primer grado y posesión criminal de sustancias controladas en primer y tercer grado en la ciudad de Nueva York.

En tanto, Missaelle Morales Silvestre es señalado por presunta asociación delictuosa para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína , con conocimiento de que la droga sería importada ilegalmente a Estados Unidos desde otros países, incluyendo Colombia .

El caso contra Morales Silvestre fue presentado en Puerto Rico.

Detalles de las acusaciones y antecedentes del caso

El 6 de noviembre de 2025, las autoridades desmantelaron una red criminal dedicada a la falsificación, adulteración y distribución ilícita de medicamentos farmacéuticos, mediante cinco allanamientos simultáneos realizados en las provincias Santiago de los Caballeros y Espaillat.

Entre los detenidos en esa ocasión, Luis Ezequiel Then Martínez figura como uno de los presuntos cabecillas.

La acción, denominada "Operación LC SDO", logró la ocupación de grandes cantidades de pastillas, materia prima, etiquetas, envases, colorantes y equipos utilizados en la fabricación de medicamentos falsificados, así como una motocicleta y documentos vinculados a Then Martínez.