Acusado de matar a Indhira Beltré en La Toronja también la perseguía, según el MP

Camilo Rodríguez, acusado de matar a Indhira Beltré, es trasladado por agentes de la Policía luego de ser arrestado en Santo Domingo Este el domingo 17 de mayor de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Camilo Rodríguez, de 52 años de edad, acusado de quitarle la vida a Indhira Carolina Beltré, de 32 años, mantenía una persecución activa contra la víctima antes del trágico hecho que segó su vida el pasado domingo en el sector La Toronja, municipio Santo Domingo Este.

El Ministerio Público dijo este martes que las investigaciones establecen que Rodríguez, al que identifica como expareja de Beltré, "mantenía una activa persecución contra la víctima", dirigiéndose a todos los lugares donde ella se encontraba. Este es el segundo caso de un feminicidio reciente, donde la víctima era perseguida. Ocurrió también con Esmeralda Moronta, quien denunció ante la Fiscalía que su expareja la vigilaba mediante GPS.

Moronta, de 33 años, falleció tras ser herida de varios disparos por su expareja,Omar Tejeda Guzmán, quien, posterior al hecho, se quitó la vida, en un suceso ocurrido en un colmado del sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este.

El acta de denuncia de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este/Norte, con fecha del 13 de mayo de 2026, indica que Moronta explicó que, pese a culminar la relación con Tejeda Guzmán, de 48 años, este la perseguía, continuaba escribiéndole y asediándola.

Múltiples heridas

La solicitud de medida de coerción sobre el homicidio de Indhira indica que el imputado le ocasionó varias heridas en el cuello, momentos en que ambos sostenían una discusión dentro de la vivienda.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció en el acta de levantamiento de cadáver No. 0110123, que Indhira falleció a causa de múltiples heridas cortopunzantes con un arma blanca.

MP solicita prisión preventiva en caso Indhira

Por la muerte de Indhira Beltré, el Ministerio Público solicitó este martes la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra Camilo Rodríguez.

El órgano persecutor otorgó al hecho la calificación jurídica provisional de homicidio voluntario y porte ilegal de arma blanca, ilícito penal tipificado y sancionado en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, y en los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Ministerio Público indicó que la prisión preventiva es la medida más idónea, ya que el imputado no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento, porque, a pesar de contar con un domicilio conocido, "dada la pena que podría imponerse en su contra por los hechos penales por los que se le investiga, existe un alto riesgo de que intente sustraerse al proceso y no comparecer a los actos del procedimiento".

La solicitud de medida de coerción está acompañada de diferentes pruebas documentales y testimoniales, incluyendo declaraciones de varios agentes policiales.

Aplazamiento

La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dispuso el aplazamiento de la audiencia para este miércoles 20 de mayo, luego de acoger una solicitud de la defensa, que pidió más tiempo para presentar presupuestos.

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