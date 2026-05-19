El IDAC abre concurso para formar controladores de aeródromos

Una controladora de tránsito aéreo. ( FUENTE EXTERNA. )

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) abrió una convocatoria para el curso-concurso de Controlador de Aeródromos, dirigido a jóvenes interesados en formarse en el área de navegación aérea.

La institución informó que los aspirantes deben ser dominicanos, tener entre 18 y 30 años de edad, poseer cédula de identidad y electoral, haber concluido la educación secundaria y contar con dominio del idioma inglés en nivel 5 o superior, de acuerdo con la clasificación operacional de la Organización de Aviación Civil Internacional.

Además, los postulantes no deben recibir jubilación o pensión del Estado dominicano. El proceso no requiere experiencia previa.

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Las postulaciones se realizarán únicamente de forma digital a través del portal oficial Concursa, donde los interesados deberán registrarse, completar su perfil y cargar los documentos requeridos en formato PDF.

Detalles del período de inscripción y contacto oficial

El período de recepción de solicitudes estará abierto del 21 al 27 de mayo de 2026, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, afirmó que el proceso se realizará bajo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Administración Pública.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 809-274-4322, extensiones 6113, 6111, 6112, 3463 y 6180.