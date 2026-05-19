×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
curso controlador aeródromos
curso controlador aeródromos

El IDAC abre concurso para formar controladores de aeródromos

Los interesados deben cumplir con requisitos como educación secundaria y dominio del inglés, además de realizar el proceso de postulación digitalmente

    Expandir imagen
    El IDAC abre concurso para formar controladores de aeródromos
    Una controladora de tránsito aéreo. (FUENTE EXTERNA.)

     El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) abrió una convocatoria para el curso-concurso de Controlador de Aeródromos, dirigido a jóvenes interesados en formarse en el área de navegación aérea.

    La institución informó que los aspirantes deben ser dominicanos, tener entre 18 y 30 años de edad, poseer cédula de identidad y electoral, haber concluido la educación secundaria y contar con dominio del idioma inglés en nivel 5 o superior, de acuerdo con la clasificación operacional de la Organización de Aviación Civil Internacional.

    • Además, los postulantes no deben recibir jubilación o pensión del Estado dominicano. El proceso no requiere experiencia previa.

    Las postulaciones se realizarán únicamente de forma digital a través del portal oficial Concursa, donde los interesados deberán registrarse, completar su perfil y cargar los documentos requeridos en formato PDF.

    Detalles del período de inscripción y contacto oficial

    El período de recepción de solicitudes estará abierto del 21 al 27 de mayo de 2026, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

    El director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, afirmó que el proceso se realizará bajo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Administración Pública.

    Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 809-274-4322, extensiones 6113, 6111, 6112, 3463 y 6180.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.