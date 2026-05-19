Los embarazos de niñas y adolescentes se reducen cerca de la mitad en los últimos cinco años

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, habla en el almuerzo empresarial de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), este 19 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Los embarazos en adolescentes continúan representando un preocupante flagelo social que persiste en el tiempo. Sin embargo, las estadísticas comienzan a reflejar una reducción significativa, con una disminución de 41.5 % en los últimos cinco años.

El dato fue revelado por la primera dama de la República, Raquel Arbaje, durante su participación como oradora invitada en el almuerzo empresarial organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), donde destacó los avances alcanzados por el país en la reducción de los embarazos adolescentes y las uniones tempranas.

De acuerdo con las estadísticas presentadas, entre 2020 y 2025 los casos de niñas y adolescentes embarazadas pasaron de 28,200 a 16,481.

Arbaje, quien además preside el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia (GANA), afirmó que la puesta en marcha de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo Adolescente (PPA), implementada en 2021, fortaleció la respuesta institucional frente a esta problemática, lo que se refleja en la reducción sostenida de los casos.

Para 2022, la cifra de embarazos adolescentes había alcanzado 25,489 casos que, si se compara con 2025, refleja una reducción del 35.3 %.

"Estos resultados no son fruto del azar, sino de una estrategia clara y de un compromiso colectivo en el que participan 16 ministerios e instituciones oficiales, numerosas asociaciones sin fines de lucro y la empresa privada para proteger el presente y el futuro de nuestras niñas y adolescentes", dijo.

Hay que despolitizar la ADP La primera dama Raquel Arbaje atribuyó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) parte de las deficiencias que enfrenta el sector educativo. Al ser consultada sobre las limitaciones del sistema, afirmó que es necesario despolitizar ese gremio para lograr mayores avances. "Yo soy pro sindicato, pero voy a decir la verdad: la ADP tiene mucho que ver con la lentitud de los procesos", expresó. La funcionaria insistió en que "cuando dejemos de politizar ese gremio, vamos a avanzar mucho más".

Alianzas público-privadas como motor del desarrollo

La primera dama afirmó que ningún país alcanza un desarrollo sostenible sin una sólida alianza entre los sectores público y privado. "Las alianzas público-privadas no son un mero mecanismo de financiamiento. Son, ante todo, el reconocimiento de que los grandes desafíos de una sociedad nos conciernen a todos", expresó.

Mientras desarrolló su ponencia, "Alianzas y corresponsabilidad: claves para el desarrollo", Arbaje también compartió experiencias e iniciativas impulsadas desde la Oficina de la Primera Dama y el programa "Uniendo Voluntades", enfocados en la niñez, la adolescencia, la salud y el fortalecimiento comunitario.

Entre estas iniciativas destacó los programas de implantes cocleares para niños y niñas con hipoacusia severa, el desarrollo del Pabellón Oncopediátrico Uniendo Voluntades en el Incart y proyectos de recuperación de parques y espacios públicos en comunidades vulnerables.

"Cuando distintos sectores deciden sentarse en una misma mesa con un propósito común, los resultados llegan. Cuando unimos esfuerzos, experiencias y capacidades, podemos transformar realidades y abrir caminos de esperanza para miles de familias", sostuvo Arbaje.

También explicó que la eliminación del antiguo Despacho de la Primera Dama permitió dar paso a una oficina más ágil y enfocada en articular esfuerzos entre el sector público, privado, la sociedad civil y organismos internacionales, con el objetivo de generar resultados concretos en beneficio de las comunidades más vulnerables.

La primera dama hizo además un llamado directo al empresariado dominicano a involucrarse activamente en proyectos de impacto social, destacando que cada empresa puede convertirse en un actor clave en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

"Cada empresa, grande o mediana, puede ser un eslabón en esta cadena de solidaridad activa", expresó Arbaje, al exhortar al sector privado a sumarse a iniciativas vinculadas a salud, niñez, educación y recuperación de espacios comunitarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-19-at-35431-pm-4eddd170.jpeg La presidenta de Amchamdr, Francesca Rainieri, en el Almuerzo Empresarial de este 19 de mayo de 2026. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Amchamdr se pone a disposición

Luego de la presentación de los proyectos del GANA, la presidenta de Amchamdr, Francesca Rainieri, ofreció el respaldo de las más de 2,600 entidades que integran esa organización para apoyar las iniciativas sociales encabezadas por ese gabinete.

Asimismo, destacó la importancia de reconocer el impacto transformador del liderazgo femenino en la formación de valores, capacidades y capital humano, al señalar que el desarrollo sostenible de una nación comienza en las personas.

"Cuando hablamos de productividad, competitividad y desarrollo sostenible, estamos hablando, en el fondo, de lo que sucede primero en el hogar y en la educación", expresó Rainieri durante sus palabras de bienvenida.

Rainieri también anunció la tercera edición del Diplomado de Liderazgo Ejecutivo para Mujeres de Amchamdr, una iniciativa diseñada para fortalecer habilidades, generar conexiones estratégicas y continuar impulsando el liderazgo femenino en el país.

Este almuerzo fue posible gracias al respaldo de las empresas del Círculo Élite de Amchamdr: Grupo Puntacana, Citi, Grupo Rica, Squire Patton Boggs, Inicia, AES Dominicana, Grupo Humano, HIT Puerto Río Haina, Grupo SID, Altice Dominicana, Grupo Estrella, Grupo Viamar, DP World, Claro Dominicana, Banco Santa Cruz y Cervecería Nacional Dominicana.