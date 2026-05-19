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Hombres muertos en La Vega
Hombres muertos en La Vega

VIDEO | Encuentran a dos hombres muertos con impactos de bala en La Vega

Los fallecidos no han sido identificados por las autoridades

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Dos hombres fueron encontrados muertos la tarde de este martes en un precipicio próximo a la carretera La Vega-Jarabacoa, en la zona conocida como El Puerto.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a las víctimas, cuyos cuerpos presentan impactos de bala, según informaciones preliminares.

De acuerdo con un oficial del Cuerpo de Bomberos que participó en la operación, inicialmente recibieron una alerta sobre un supuesto accidente de tránsito, por lo que despacharon tres unidades hacia la escena.

Sin embargo, al llegar al lugar y realizar una evaluación, los rescatistas determinaron que no se trataba de un accidente, sino del hallazgo de dos personas con heridas de arma de fuego.

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Tras confirmar la situación, los rescatistas notificaron a agentes de la Policía Nacional y al Ministerio Público, quienes asumieron las investigaciones.

Según las informaciones ofrecidas en el lugar, el hallazgo fue realizado por un ciudadano que se detuvo en la zona y observó los cuerpos en la parte baja del precipicio.

Los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.