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Feminicidios en República Dominicana
Feminicidios en República Dominicana

Raquel Peña: "El sistema ha fallado a la mujer dominicana, eso es muy doloroso"

Peña destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de género

  • Jesús Vásquez - Twitter
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Raquel Peña: "El sistema ha fallado a la mujer dominicana, eso es muy doloroso
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó ante la prensa el papel de la educación en la prevención de los feminicidios. (DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO)

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, condenó el incremento de los casos de violencia de género y feminicidios registrados en lo que va de mes.

Tras contabilizarse más de siete muertes violentas de mujeres durante mayo, mes de las madres, la funcionaria calificó la situación como "dolorosa" e insistió en que todas las instituciones del Gobierno trabajan para enfrentar el problema.

"El sistema ha fallado a la mujer dominicana, eso es muy doloroso. Nosotros no podemos seguir permitiendo una muerte más, un feminicidio más", dijo.

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Necesidad de políticas públicas efectivas

Peña destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de género, al considerar que las medidas actuales no han sido suficientes. "Porque no es suficiente, por ejemplo, como en el caso de Esmeralda, con solamente denunciar", expresó.

  • En ese contexto, resaltó el papel de la educación en la prevención de los feminicidios.
"El abordaje tiene que empezar desde educación; educar a nuestros niños, a nuestras niñas, a respetar y a tener una convivencia que sea humana."Raquel Peña.Vicepresidenta de la República.

La vicepresidenta agregó que "es imposible que nosotros estemos contando siete feminicidios en lo que va de este mes".

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Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.