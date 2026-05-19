Recomiendan desalojar Gobernación y Policía de Puerto Plata por daños estructurales en edificio

Los trabajos de reparación de la edificación que aloja a la Gobernación de Puerto Plata y la Policía podrían tardar entre seis y siete meses, de acuerdo a estudio de la Onesvie. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades especializadas en evaluación estructural recomendaron este martes el desalojo inmediato del edificio que alberga la Gobernación Provincial y la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, en Puerto Plata, debido a los daños que presenta la infraestructura.

La gobernadora de Puerto Plata, Claritza Rochtte Peralta, informó que técnicos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) y del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones sugirieron apuntalar (reforzar) la edificación de manera provisional, mientras se ejecutan los trabajos de reparación y reforzamiento estructural correspondientes.

Indicó que dicho proceso podría tardar entre seis y siete meses, por lo que se ha planteado la necesidad de trasladar temporalmente las oficinas que operan en el edificio.

Rochtte Peralta manifestó que hasta el momento ha sido casi imposible encontrar un local adecuado para albergar a la Policía Nacional y a la Gobernación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-19-at-174925-dd40a515.jpeg El posible traslado de la dotación policial a la Escuela de Bellas Artes ha sido rechazada por los ciudadanos. (FUENTE EXTERNA)

Explicó que entre las opciones evaluadas figura el edificio que alberga la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata, propuesta que ha generado rechazo en distintos sectores de la sociedad puertoplateña.

La gobernadora sostuvo que no se opondrá a la posición de los ciudadanos y gestores culturales que rechazan el traslado hacia esa instalación.

"Nosotros no nos vamos a poner en contra de lo que la sociedad de Puerto Plata quiera", señaló.

Asimismo, indicó que el deterioro de la estructura podría agravarse si las oficinas continúan operando allí, debido a las recientes lluvias registradas en la provincia.

Rechazo social al traslado

Padres de estudiantes, gestores culturales y ciudadanos rechazaron la posibilidad de que la Gobernación y la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional sean instaladas en el edificio de la Escuela de Bellas Artes.

Consideran incompatible que en un espacio donde acuden niños y adolescentes a formarse en música y artes visuales también funcione una dotación policial y una cárcel preventiva.

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