Aduanas retiene más de 7 millones de artículos por violaciones a la propiedad intelectual este año

Más de siete millones de unidades vinculadas a posibles violaciones de propiedad intelectual han sido retenidas por la Dirección General de Aduanas (DGA) en lo que va de 2026, como parte de un reforzamiento de sus medidas de control en puertos y aeropuertos del país.

La institución informó que las retenciones alcanzaron las 7,018,084 unidades, un incremento de 160 % respecto a períodos anteriores.

Del total retenido, la mayor cantidad corresponde a 6,874,920 unidades de materia prima para calzados, seguido de 34,800 productos de salud y farmacéuticos, 27,698 accesorios de celulares y 15,825 bolsos y carteras, según datos ofrecidos por la institución.

La DGA atribuye el aumento a un fortalecimiento de las llamadas "medidas de frontera", que incluyen nuevos procesos de perfilado y análisis para detectar posibles infracciones desde el ingreso de mercancías al territorio nacional.

Aduanas indicó en un documento de prensa que, como parte de esta estrategia, el Departamento de Propiedad Intelectual de Aduanas realizó un encuentro con firmas de abogados representantes de marcas, con el propósito de mejorar la coordinación para la identificación temprana de productos sospechosos y agilizar los procesos de retención.

La institución también indicó que ha priorizado el registro de titulares de marcas y reforzado su presencia operativa con nuevas designaciones en puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), Punta Cana, Puerto Plata y Santiago.

A estas acciones se suma un programa de capacitación técnica para el personal aduanero y el fortalecimiento de los procesos de destrucción de mercancías retenidas, en un esfuerzo por aumentar la efectividad de los controles.

De acuerdo con Aduanas, el endurecimiento de estas medidas busca reducir la circulación de mercancías ilícitas, proteger al consumidor y fortalecer la competitividad del comercio formal en el país.